Omar Bonacci, el hombre de 72 años que murió este lunes por la noche después de una pelea originada tras un choque en Santo Tomé, era una persona conocida en distintos ámbitos de Santa Fe: fue dirigente de Colón, comerciante de la peatonal San Martín y también tuvo una trayectoria ligada al fútbol local.
Quién era Omar Bonacci, el exdirigente de Colón que murió tras una pelea de tránsito
Tenía 72 años, fue tesorero sabalero entre 2013 y 2015, comerciante de la peatonal San Martín y exjugador de la Liga Santafesina. Murió luego de un incidente vial.
Su nombre quedó durante años asociado al Club Atlético Colón, donde integró una comisión directiva en uno de los momentos institucionales y deportivos más complejos de la historia reciente de la entidad sabalera.
Su paso por la dirigencia de Colón
Bonacci se desempeñó como tesorero durante la gestión iniciada por Germán “Lalo” Vega y continuó en el cargo cuando Víctor Francisco Godano asumió la presidencia en diciembre de 2013.
Aquella conducción recibió al club en medio de una profunda crisis económica e institucional. Durante ese período, Colón sufrió el descenso de Primera División en 2014 y consiguió regresar a la máxima categoría apenas seis meses después.
Bonacci tuvo a su cargo el área económica en un escenario de recursos limitados, deudas y restricciones para incorporar futbolistas. También atravesó el descuento de puntos que sufrió el equipo por distintos conflictos administrativos.
Del descenso al rápido regreso
En lo deportivo, el plantel dirigido por Diego Osella realizó una campaña que terminó con el desempate frente a Atlético de Rafaela en la cancha de Rosario Central. La derrota determinó la pérdida de la categoría.
La reconstrucción comenzó inmediatamente. Osella y Julio César “Huevo” Toresani fueron parte de la primera etapa y luego llegó Reinaldo “Mostaza” Merlo para conducir al equipo en el tramo final del campeonato.
Colón aseguró su regreso a Primera con la victoria frente a Boca Unidos de Corrientes y cerró aquella etapa dirigencial en diciembre de 2015.
Comerciante y ligado al fútbol santafesino
Fuera de Colón, Bonacci era reconocido por su actividad comercial. Era propietario de la joyería Basilea, ubicada sobre la peatonal San Martín, entre Salta y Lisandro de la Torre, en pleno centro de la ciudad de Santa Fe.
También había sido futbolista de la Liga Santafesina. Durante varios años vistió la camiseta de Atlético Gimnasia y Esgrima, otra de las instituciones a las que estuvo vinculado antes de ingresar a la dirigencia profesional.
Su recorrido combinó así la actividad comercial con una extensa relación con el fútbol santafesino.
Cómo ocurrió el episodio en Santo Tomé
El hecho que terminó con su muerte ocurrió cerca de las 21 del lunes, después de un incidente de tránsito mientras Bonacci conducía un Toyota Yaris y otro hombre circulaba en una motocicleta Motomel Blitz.
Tras el choque, ambos conductores comenzaron a discutir y el intercambio derivó en una pelea. Según las primeras actuaciones, Bonacci cayó sobre el pavimento durante el enfrentamiento y sufrió un fuerte golpe en la cabeza.
Fue asistido y trasladado hacia el Samco de Santo Tomé, pero murió durante el trayecto. El motociclista, de 35 años, quedó a disposición de la Justicia mientras se investiga la mecánica del episodio.
La investigación judicial
La causa quedó bajo investigación para establecer qué ocurrió desde el choque hasta la caída que provocó la muerte de Bonacci. El fiscal Gonzalo Iglesias dispuso la realización de una autopsia para determinar la causa precisa del fallecimiento.
El otro conductor permanece detenido de manera preventiva mientras la Fiscalía analiza la evidencia y define el encuadre jurídico del caso.
Las actuaciones buscan reconstruir la secuencia del enfrentamiento y determinar la responsabilidad penal que pudiera corresponder por la muerte del exdirigente de Colón.