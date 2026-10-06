Tragedia en Santo Tomé

Quién era Omar Bonacci, el exdirigente de Colón que murió tras una pelea de tránsito

Tenía 72 años, fue tesorero sabalero entre 2013 y 2015, comerciante de la peatonal San Martín y exjugador de la Liga Santafesina. Murió luego de un incidente vial.