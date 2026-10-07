Un intento de robo a un prestamista terminó con una inesperada secuencia en Mendoza: durante el ataque, un disparo atravesó a la víctima y también alcanzó a uno de los delincuentes. El hombre murió poco después y sus cómplices trasladaron el cuerpo en un auto hasta un descampado de Maipú, donde lo abandonaron.
Un ladrón murió por el mismo disparo que hirió a la víctima de un robo en Mendoza
El proyectil atravesó el tórax del prestamista y alcanzó al delincuente, quien fue trasladado por sus cómplices y abandonado en un descampado de Maipú. Por el caso, tres sospechosos quedaron detenidos.
El hecho ocurrió el 24 de septiembre, cerca de las 20.15, en Guaymallén. La víctima, un hombre de 33 años que se dedicaba a prestar dinero, estaba en su vivienda cuando un conocido llamó a la puerta.
Según la investigación, al salir se encontró con dos hombres armados, que lo golpearon. Durante el forcejeo, uno de ellos efectuó un disparo que impactó en el tórax del prestamista y también hirió a Rodolfo Miguel Mora Aguiar, uno de los asaltantes.
La víctima logró pedir ayuda
A pesar de la herida, el prestamista consiguió caminar hasta una estación de servicio ubicada cerca de su casa y pedir asistencia.
Primero fue trasladado al Hospital Italiano y luego derivado al Hospital Central, donde quedó internado en terapia intensiva.
Mientras tanto, sus atacantes escaparon del lugar con Mora herido. Lo subieron a un Fiat Idea azul oscuro, conducido por una mujer, y se alejaron de la zona.
El cuerpo apareció en Maipú
En el lugar del ataque, los investigadores encontraron una vaina servida calibre 9 milímetros. El análisis posterior permitió establecer que el proyectil que había atravesado al prestamista también había impactado en Mora.
Unos 50 minutos después del ataque, alrededor de las 21.05, las cámaras de seguridad registraron la llegada del Fiat Idea a un descampado ubicado dentro de un barrio en construcción, en inmediaciones de Liniers y Bruno Morón, en Maipú.
Uno de los ocupantes descendió del vehículo junto a Mora y lo dejó allí. Cuando la Policía llegó, el hombre ya estaba muerto y tenía una herida de bala en el tórax.
En un primer momento, las imágenes hicieron pensar que uno de sus acompañantes podría haberle disparado antes de abandonarlo. Sin embargo, los investigadores determinaron posteriormente que los destellos observados en la grabación correspondían a reflejos de luces.
Las cámaras permitieron unir los hechos
En un comienzo, el ataque al prestamista y el hallazgo del cuerpo de Mora fueron investigados como episodios independientes.
El análisis de las cámaras de seguridad de Guaymallén y Maipú permitió reconstruir el recorrido del Fiat Idea y establecer que el mismo vehículo había sido utilizado durante el intento de robo y posteriormente para trasladar al delincuente herido.
A partir de las imágenes y de otras tareas de investigación, la Policía logró identificar a los ocupantes del vehículo.
Primero fueron detenidos Solange Muñoz M., señalada como la conductora, y Leonardo A. I., familiar de Mora.
El tercer sospechoso, Humberto S., permanecía prófugo hasta que fue localizado este lunes en el asentamiento El Resguardo, en Las Heras.
Luego de su detención, la Justicia ordenó un allanamiento en una vivienda vinculada con él. Allí fueron secuestrados un teléfono celular y un par de zapatillas.
Los tres sospechosos quedaron a disposición de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo.
La investigación contempla un robo frustrado, el homicidio de Mora y la tentativa de homicidio del prestamista, quien continúa internado.