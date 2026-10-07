Insólita secuencia

Un ladrón murió por el mismo disparo que hirió a la víctima de un robo en Mendoza

El proyectil atravesó el tórax del prestamista y alcanzó al delincuente, quien fue trasladado por sus cómplices y abandonado en un descampado de Maipú. Por el caso, tres sospechosos quedaron detenidos.