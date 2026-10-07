Emergencia en una comisaría

Un policía asistió y salvó a un niño de un año que no podía respirar

Todo ocurrió cuando una madre se presentó espontáneamente en la Comisaría 26 con su hijo en brazos y advirtió que el pequeño se encontraba ahogado. El oficial Alexis González realizó maniobras de primeros auxilios y consiguió que el niño volviera a respirar con normalidad antes de su traslado al hospital.