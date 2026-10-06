Santa Fe

Causa Moderno House: seguirán en libertad los acusados de estafar a más de una decena de familias

El juez rechazó la prisión preventiva solicitada por fiscalía y querellas para el hombre y la mujer imputados en el caso. Además, desestimó la posibilidad de que se sume la asociación ilícita a los delitos que se les atribuyen.