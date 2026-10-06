El conductor del camión involucrado en el siniestro vial en el que murió Aníbal Tallarico, jefe del Correo de Los Quirquinchos, se presentó en una comisaría y quedó a disposición de la Justicia.
Se entregó el camionero del choque que provocó la muerte del jefe del Correo de Los Quirquinchos
La fiscal Vanina Servidio Pozzi ordenó diversas pericias mecánicas sobre el transporte para constatar si el imputado advirtió el impacto contra la víctima.
La fiscal Vanina Servidio Pozzi confirmó que también acudió a la Fiscalía de Firmat con el vehículo, mientras continúan las pericias para establecer cómo ocurrió el hecho.
El siniestro se registró el lunes 5 de octubre por la mañana, sobre la ruta provincial 93, a aproximadamente un kilómetro de la zona urbana de Los Quirquinchos, departamento Caseros. Cerca de las 9, un automovilista advirtió lo sucedido y dio aviso a los Bomberos Voluntarios.
A partir de esa intervención, la Policía de Investigaciones (PDI) y los instructores judiciales realizaron las primeras actuaciones en el lugar. Entre los elementos encontrados sobre la ruta había restos de piezas que orientaron la investigación hacia la participación de un camión.
La presentación del conductor
La fiscal a cargo de la causa confirmó que el camionero se presentó en una dependencia policial durante la noche del lunes. “Anoche tarde se hizo presente el camionero en comisaría y se puso a disposición de la Justicia”, expresó.
Servidio Pozzi precisó que, durante la mañana del martes, el conductor acudió a la sede del Ministerio Público de la Acusación en Firmat y llevó el vehículo para las actuaciones correspondientes. “Esta mañana se hizo presente acá en la Fiscalía de Firmat con el camión involucrado en el hecho”, indicó.
Además, informó que el hombre es oriundo de la provincia de Córdoba. Su presentación se incorporó a la investigación que busca determinar la mecánica del impacto y las circunstancias en las que continuó su marcha.
Las pericias y los puntos que se investigan
Uno de los aspectos que se intenta establecer es si el conductor advirtió el impacto y se retiró del lugar o si continuó su recorrido sin percatarse de lo ocurrido. Esa circunstancia permanece bajo investigación y deberá ser analizada junto con los resultados de las pericias.
Por las tareas realizadas tras el siniestro, la ruta entre Los Quirquinchos y Berabevú permaneció totalmente cortada hasta las 14.30 del lunes.
La fiscal confirmó que continúan los estudios sobre el vehículo y la mecánica del hecho: “Estamos en plena investigación del hecho, haciendo pericias mecánicas, accidentológicas y demás”.