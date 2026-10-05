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Buscan al conductor

Murió el jefe del Correo de Los Quirquinchos tras ser atropellado en la ruta provincial 93

Un fuerte operativo se desplegó sobre la calzada para identificar al conductor que huyó tras el siniestro. Los investigadores analizan las cámaras zonales.

La ruta en las inmediaciones de Los Quirquinchos, donde ocurrió el fatal accidente que terminó con la vida del jefe del Correo local. La ruta en las inmediaciones de Los Quirquinchos, donde ocurrió el fatal accidente que terminó con la vida del jefe del Correo local.
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Aníbal Tallarico, jefe del Correo de Los Quirquinchos, departamento Caseros, murió este lunes por la mañana tras ser atropellado en la ruta provincial 93, en jurisdicción de esa localidad. Según las primeras informaciones, el conductor del vehículo involucrado habría continuado su marcha sin detenerse.

El hecho ocurrió pasadas las 9. Tallarico, de aproximadamente 50 años, se encontraba en la zona de la ruta cuando se produjo el impacto. Las circunstancias exactas y la mecánica del siniestro son materia de investigación.

Buscan identificar al vehículo

Los primeros testimonios recogidos en el lugar señalaron que el vehículo involucrado sería un camión. Esa versión permanece sujeta a corroboración, mientras se desarrolla un operativo para identificarlo y localizar a su conductor.

Aníbal TallaricoAníbal Tallarico, jefe del Correo de Los Quirquinchos, murió tras ser embestido en la ruta provincial 93 por un camión que se dio a la fuga este lunes.

Personal de Policía Científica intervino en el lugar para realizar las pericias y reunir elementos que permitan reconstruir lo ocurrido. Hasta el momento, la información disponible es preliminar y se aguarda un reporte oficial sobre las circunstancias del fallecimiento.

Relevan cámaras de seguridad

Tallarico era conocido en Los Quirquinchos por su trabajo al frente del servicio postal local. La noticia de su muerte generó conmoción entre quienes mantenían contacto con él a través de esa actividad.

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Como parte de las actuaciones, los investigadores procuran obtener registros de cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes podrían aportar datos sobre las características del vehículo y el recorrido que realizó después del impacto.

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