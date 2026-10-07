Desapareció en 2024

Caso Loan: qué pruebas deberá explicar María Victoria Caillava al declarar en el juicio

La exfuncionaria municipal de 9 de Julio declara este miércoles ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Deberá dar su versión sobre los rastros odorológicos encontrados en los vehículos que compartía con Carlos Pérez, sus movimientos tras la desaparición del niño y el viaje que realizó al día siguiente.