Avanza la causa que investiga coimas en la Sección de Verificación Automotor de Esperanza. Este miércoles imputaron a un cuarto policía, el subcomisario Cristian Gustavo Vittore, máximo responsable de la repartición policial perteneciente a la Unidad Regional XI.
Coimas: imputaron al máximo responsable de la planta de verificación automotor de Esperanza
Atribuyeron el delito de “cohecho pasivo” al exjefe policial, perteneciente a la Unidad Regional XI. Otros tres efectivos permanecen en prisión preventiva desde mediados de septiembre.
Durante la audiencia realizada en los tribunales de Santa Fe, ante el juez penal José Luis García Troiano, el fiscal Ezequiel Hernández atribuyó a Vittore la autoría del delito de “cohecho pasivo”. El próximo viernes la fiscalía discutirá con el abogado defensor Federico Kiener la necesidad de aplicar la prisión preventiva.
La imputación al subcomisario se añade a las medidas cautelares que pesan sobre otros tres integrantes de la fuerza. Se trata del subinspector Luis Rodrigo Ulerich y los suboficiales Bernardo Agustín González y Bruno Santiago Vignatti, quienes permanecen privados de la libertad desde mediados de septiembre.
En la causa también se encuentra imputada la gestora particular Erica L., señalada como la articuladora civil a quien se le atribuyó “cohecho activo”.
Corrupción policial
De acuerdo con la atribución formulada por la fiscalía, la conducta reprochada a Vittore abarca un período comprendido entre julio de 2021 y septiembre de 2025. Durante ese lapso, el jefe policial habría abusado de sus funciones para percibir sumas de dinero en efectivo a cambio de confeccionar y sellar documentación automotor irregular.
La maniobra consistía en la emisión del Formulario 12 del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, obligatorio para transferir vehículos. Los trámites se concretaban omitiendo los pasos estipulados, sin turno previo, sin abono de tasas y, en diversas ocasiones, sin que los verificadores inspeccionaran físicamente las unidades.
Según la investigación del MPA, Vittore ejecutaba las maniobras de común acuerdo con la gestora y junto al suboficial González. En reiteradas oportunidades, el jefe policial entregó formularios firmados y estampados “en blanco”, para que los datos del vehículo y del comprador fueran completados por la mandataria.
Las evidencias contables reunidas indican que, únicamente entre enero de 2024 y mayo de 2025, Vittore suscribió irregularmente 1079 formularios de automóviles y 408 de motocicletas a cambio de sumas fijas de dinero. El dictamen fiscal advirtió además que los legajos de otros períodos fueron sustraídos o destruidos para ocultar las operaciones ilícitas.
Por las gestiones fuera de la planta de Esperanza, el imputado cobraba montos fijos por cada rodado e imponía adicionales por viáticos para trasladarse a localidades como Sarmiento o Felicia.
También imputados
El entramado delictivo en la planta verificadora involucra a otros tres uniformados que cumplían funciones en el organismo. El subinspector Ulerich y los suboficiales González y Vignatti también fueron imputados como coautores de “cohecho pasivo”, por haber confeccionado ilegalmente formularios de autos y motos en distintos períodos.
La fiscalía sostiene que los uniformados percibían dinero en efectivo y mediante transferencias para validar los trámites sin inspeccionar los vehículos.
Los tres se encuentran en prisión preventiva mientras la investigación avanza. El MPA pretende que su jefe tenga el mismo destino.