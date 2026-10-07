Juicio

Caso Loan: Caillava negó haber subido al niño a la camioneta y se quebró durante su declaración

La esposa de Carlos Pérez declaró por primera vez ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Rechazó haber trasladado a Loan Danilo Peña en la Ford Ranger de la pareja y dio su versión sobre lo ocurrido después del almuerzo del 13 de junio de 2024.