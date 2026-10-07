María Victoria Caillava declaró este miércoles por primera vez ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña. La exfuncionaria municipal, una de las siete personas acusadas por la presunta sustracción y ocultamiento del niño, negó haberlo subido a la camioneta que utilizaba junto con su esposo, Carlos Guido Pérez, y se quebró durante su testimonio.
Caso Loan: Caillava negó haber subido al niño a la camioneta y se quebró durante su declaración
La esposa de Carlos Pérez declaró por primera vez ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Rechazó haber trasladado a Loan Danilo Peña en la Ford Ranger de la pareja y dio su versión sobre lo ocurrido después del almuerzo del 13 de junio de 2024.
Loan desapareció el 13 de junio de 2024, después de participar de un almuerzo familiar en la localidad correntina de 9 de Julio.
La declaración comenzó durante la mañana en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, donde funciona el tribunal. Caillava es la cuarta imputada que decide declarar durante el debate, después de Laudelina Peña, Antonio Bernardino Benítez y el excomisario Walter Maciel.
Su testimonio era esperado porque debía responder sobre distintos aspectos de la investigación, entre ellos sus movimientos junto a Pérez durante las horas posteriores a la desaparición y los peritajes realizados sobre los vehículos de la pareja.
La camioneta de Caillava y Pérez, uno de los puntos centrales
Uno de los principales elementos que aparecen en la causa es la Ford Ranger blanca utilizada por Caillava y Pérez. La pareja había llegado alrededor del mediodía del 13 de junio a la casa de Catalina Peña, en el paraje Algarrobal, donde se realizó el almuerzo y donde Loan fue visto por última vez antes de desaparecer.
La hipótesis de la Fiscalía sostiene que el niño habría sido alejado del lugar y trasladado en la camioneta del matrimonio. Durante la investigación se realizaron distintas pericias sobre ese vehículo y sobre un Ford Ka también vinculado a la pareja. En ambos rodados fueron detectados rastros odorológicos atribuidos a Loan, según lo expuesto durante el juicio.
Sin embargo, la evidencia fue discutida durante las audiencias. En el caso de la Ford Ranger, un perito explicó que una prueba con luminol había producido una reacción en la zona delantera del vehículo, aunque también señaló que durante el procedimiento le habían indicado que podía tratarse de restos de insectos. Este elemento fue incorporado al debate junto con el resto de las pericias y testimonios.
Además, sobre el guardabarro delantero derecho de la camioneta se obtuvo una muestra identificada como M10. El análisis permitió encontrar una mezcla de ADN nuclear masculino apta para ser cotejada, aunque no fue posible establecer su origen ni determinar que perteneciera a Loan.
En su declaración, Caillava rechazó haber utilizado la Ford Ranger para trasladar al niño. Su postura se contrapone con la hipótesis acusatoria y deberá ser evaluada por el tribunal junto con las restantes pruebas incorporadas al juicio.
Durante una audiencia anterior, el especialista en odorología forense Mario Rosillo explicó que perros entrenados habían marcado como positivos sectores de la Ford Ranger y del Ford Ka. Según su exposición, el protocolo utilizado requería resultados coincidentes de determinados canes para considerar positiva una pericia.
Sus movimientos después de la desaparición
Otro de los aspectos sobre los que Caillava debía brindar explicaciones está relacionado con lo ocurrido después de que Loan desapareció.
La mujer y su esposo se retiraron de la casa de Catalina Peña mientras comenzaba la búsqueda del niño. Posteriormente, ambos viajaron hacia la ciudad de Corrientes. Ese desplazamiento quedó incorporado a la reconstrucción realizada durante la investigación y forma parte de los puntos que la defensa busca explicar.
También fue analizada la visita que Caillava realizó esa misma noche al Hospital Juan Romero de 9 de Julio. Según declaró ante el tribunal la enfermera Alicia Esther Axson, la mujer llegó cerca de las 23 con tos y catarro y pidió medicación porque tenía previsto viajar a Corrientes al día siguiente para una consulta médica.
La enfermera relató además que, mientras era atendida, Caillava comenzó a hablar sobre la desaparición de Loan y mencionó aspectos vinculados con la búsqueda y con algunas de las personas relacionadas con el caso. Axson reconoció que mantenía una relación de amistad con la imputada.
Otro testimonio incorporó una diferencia respecto de ese relato. Deisy Leonela Ávalos, una vecina que estaba en la guardia del hospital con su hija, declaró que permaneció allí entre 15 y 20 minutos y que durante ese período no escuchó toser a Caillava. También dijo haber visto a Carlos Pérez dentro de la camioneta mientras su esposa permanecía en el centro de salud.
La declaración de Caillava se produjo en una jornada en la que también fueron convocados tres integrantes de la Policía Federal Argentina que participaron de distintas etapas de la investigación. Sus testimonios fueron solicitados por el fiscal federal Carlos Schaefer.
La Fiscalía acusa a Caillava, Pérez, Laudelina Peña, Antonio Benítez, Mónica Millapi, Daniel Ramírez y Walter Maciel de haber tenido distintos grados de participación en la presunta sustracción y posterior ocultamiento de Loan. Las defensas rechazan esas acusaciones.
El niño tenía cinco años cuando desapareció el 13 de junio de 2024. Desde entonces, su paradero continúa sin ser esclarecido. El juicio oral busca establecer, a partir de las pruebas y los testimonios incorporados al debate, qué ocurrió aquel día y qué responsabilidad tuvo cada una de las personas acusadas.