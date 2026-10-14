“Diego agonizó 12 horas”: las frases que complican a los acusados por la muerte de Maradona

Una nueva jornada de alegatos en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona estuvo marcada por fuertes cuestionamientos al equipo médico, solicitudes de condena y diferencias entre las querellas por la situación de algunos imputados.
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Las querellas expusieron sus argumentos, cuestionaron el accionar del equipo médico y reclamaron distintas penas para los imputados, mientras continúa el debate sobre las responsabilidades en la muerte del exfutbolista.
Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando, calificó a los implicados como “una banda de irresponsables” y sostuvo que Maradona podría haberse salvado con un tratamiento adecuado. Además, presentó conversaciones entre Leopoldo Luque, Vanesa Morla y Maximiliano Pomargo.
El letrado solicitó 16 años de prisión para Luque y la médica Nancy Forlini, y 14 años para la psiquiatra Agustina Cosachov, con las respectivas inhabilitaciones profesionales. También pidió el arresto inmediato de los tres.
Para el psicólogo Carlos Díaz reclamó 12 años de cárcel, mientras que solicitó cuatro años para los enfermeros Ricardo Omar Almirón y Mariano Perroni. Asimismo, respaldó la absolución del clínico Pedro Di Spagna y pidió investigar a Mariana Flichmann y al entorno de Matías Morla.
Apuntaron contra Luque y Pomargo
Félix Linfante, representante de Jana Maradona, también pidió absolver a Di Spagna al considerar que su intervención fue limitada y que no tuvo acceso al paciente en las visitas posteriores.
El abogado cuestionó el desempeño de Luque y afirmó que nadie asumió adecuadamente la responsabilidad por la salud del exfutbolista. También señaló a Pomargo por su presunta participación en las decisiones sobre el entorno de Maradona y solicitó que se investigue su posible responsabilidad en el caso, al igual que la de Vanesa Morla.
Linfante requirió 12 años de prisión para Luque y ocho años y dos meses para Cosachov. Para Forlini pidió 10 años por homicidio simple con dolo eventual, agravado por omisión.
La absolución de Díaz generó malestar
Uno de los momentos más tensos se produjo cuando Linfante solicitó absolver a Carlos Díaz por duda razonable. Aunque cuestionó su actuación profesional, sostuvo que no pudo establecer un vínculo suficiente entre sus acciones u omisiones y las obligaciones propias de su función.
El planteo provocó el enojo de Dalma y Gianinna Maradona y de Verónica Ojeda, quienes expresaron su indignación en redes sociales.
Para Perroni y Almirón, Linfante pidió penas de tres años y seis meses, y tres años de prisión, respectivamente.
Cuándo continúa el juicio
El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro dispuso un cuarto intermedio hasta el jueves a las 10. Ese día alegará Pablo Jurado, mientras que Fernando Burlando cerrará la etapa de las querellas en representación de Dalma y Gianinna.
Las defensas expondrán sus conclusiones el martes 20, miércoles 21 y jueves 22.