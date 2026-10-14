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Piden hasta 16 años

“Diego agonizó 12 horas”: las frases que complican a los acusados por la muerte de Maradona

Las querellas expusieron sus argumentos, cuestionaron el accionar del equipo médico y reclamaron distintas penas para los imputados, mientras continúa el debate sobre las responsabilidades en la muerte del exfutbolista.

Las hijas de Diego se enfurecieron por un pedido de absolución.Las hijas de Diego se enfurecieron por un pedido de absolución.
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Una nueva jornada de alegatos en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona estuvo marcada por fuertes cuestionamientos al equipo médico, solicitudes de condena y diferencias entre las querellas por la situación de algunos imputados.

Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando, calificó a los implicados como “una banda de irresponsables” y sostuvo que Maradona podría haberse salvado con un tratamiento adecuado. Además, presentó conversaciones entre Leopoldo Luque, Vanesa Morla y Maximiliano Pomargo.

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El letrado solicitó 16 años de prisión para Luque y la médica Nancy Forlini, y 14 años para la psiquiatra Agustina Cosachov, con las respectivas inhabilitaciones profesionales. También pidió el arresto inmediato de los tres.

Para el psicólogo Carlos Díaz reclamó 12 años de cárcel, mientras que solicitó cuatro años para los enfermeros Ricardo Omar Almirón y Mariano Perroni. Asimismo, respaldó la absolución del clínico Pedro Di Spagna y pidió investigar a Mariana Flichmann y al entorno de Matías Morla.

Apuntaron contra Luque y Pomargo

Félix Linfante, representante de Jana Maradona, también pidió absolver a Di Spagna al considerar que su intervención fue limitada y que no tuvo acceso al paciente en las visitas posteriores.

Veronica Ojeda, ex-girlfriend of Argentine soccer legend Diego Armando Maradona, and her lawyer Mario Baudry arrive at court to attend a new trial against medical professionals facing accusations of negligence in connection to the 2020 death of the global icon, in Buenos Aires, Argentina, April 14, 2026. REUTERS/Cristina SilleMario Baudry pidió hasta 16 años de prisión para los acusados.

El abogado cuestionó el desempeño de Luque y afirmó que nadie asumió adecuadamente la responsabilidad por la salud del exfutbolista. También señaló a Pomargo por su presunta participación en las decisiones sobre el entorno de Maradona y solicitó que se investigue su posible responsabilidad en el caso, al igual que la de Vanesa Morla.

Linfante requirió 12 años de prisión para Luque y ocho años y dos meses para Cosachov. Para Forlini pidió 10 años por homicidio simple con dolo eventual, agravado por omisión.

La absolución de Díaz generó malestar

Uno de los momentos más tensos se produjo cuando Linfante solicitó absolver a Carlos Díaz por duda razonable. Aunque cuestionó su actuación profesional, sostuvo que no pudo establecer un vínculo suficiente entre sus acciones u omisiones y las obligaciones propias de su función.

Carlos Angel Diaz, psychologist of late Argentine soccer legend Diego Maradona, speaks with media as he arrives at the San Isidro court before a hearing to determine the future of soccer legend Diego Maradona's trial, after one of the three presiding judges stood down from the case amid accusations of ethical breaches, in San Isidro, on the outskirts of Buenos Aires, Argentina, May 29, 2025. REUTERS/Agustin MarcarianCarlos Díaz, el psicólogo cuyo pedido de absolución generó polémica.

El planteo provocó el enojo de Dalma y Gianinna Maradona y de Verónica Ojeda, quienes expresaron su indignación en redes sociales.

Para Perroni y Almirón, Linfante pidió penas de tres años y seis meses, y tres años de prisión, respectivamente.

Cuándo continúa el juicio

El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro dispuso un cuarto intermedio hasta el jueves a las 10. Ese día alegará Pablo Jurado, mientras que Fernando Burlando cerrará la etapa de las querellas en representación de Dalma y Gianinna.

Las defensas expondrán sus conclusiones el martes 20, miércoles 21 y jueves 22.

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