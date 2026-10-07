Apenas horas después de haber disputado su último partido con la camiseta argentina, Lionel Messi utilizó sus redes sociales para volcar sensaciones en un mensaje cargado de emoción. Con la tranquilidad de saber que tomó la decisión correcta, pero con la nostalgia inevitable del día después, el capitán le puso palabras al cierre de la etapa más gloriosa del fútbol nacional.
"Ya extraño...": el sentido posteo de Messi tras su retiro de la Selección
Con un emotivo mensaje tras su despedida definitiva, el referente albiceleste agradeció el apoyo constante de su familia, compañeros y recordó a Diego Maradona.
"Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca", comenzó expresando el 10 en un texto donde la gratitud fue el eje central. A lo largo del posteo, Messi agradeció el sostén incondicional de su familia en los momentos difíciles, reconoció el valor de sus compañeros y cuerpos técnicos, y reservó un pasaje especial para recordar a Diego Maradona como una presencia que lo acompañó en cada logro.
El posteo
Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di.
Y me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo. Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba.
También fueron imprescindibles mis amigos, todos los compañeros y técnicos que tuve, junto con sus cuerpos técnicos. No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos.
Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la Selección. Y, por supuesto, gracias a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá.
Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado.