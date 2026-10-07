La Selección de Benín utilizó sus redes sociales para agradecerle a Lionel Messi después del amistoso disputado en el Monumental, que marcó la despedida del capitán argentino con la camiseta de la Selección.
El particular mensaje de Benín después de acompañar el último partido de Messi
El seleccionado africano destacó haber sido parte de la despedida del capitán argentino y cerró con una promesa: “La próxima vez, sin ti, seguramente ganaremos”.
El conjunto africano valoró haber formado parte de una noche histórica y también dejó un mensaje dirigido a los hinchas argentinos.
El mensaje para Messi
“Gracias, Leo Messi. Eres un modelo para millones de benineses”, escribieron desde la cuenta oficial del seleccionado.
También remarcaron el significado de haber sido el último rival internacional del rosarino y agregaron: “Gracias por todas esas emociones y por el honor de haber disputado tu último partido frente a Benín”.
El mensaje cerró con una invitación: “Todos los argentinos son bienvenidos en Benín”.
La chicana para Argentina
El tono cambió luego en otra publicación, donde el seleccionado africano combinó el homenaje con una broma sobre un posible próximo cruce.
“Para un país de casi 15 millones de habitantes, ver a una leyenda como tú pisar el césped frente a nuestros jugadores representa algo inmenso”, señalaron.
Y completaron con una frase que llamó la atención: “La próxima vez, sin ti, seguramente ganaremos frente a tus compañeros de equipo”.
El partido en el Monumental
Argentina se impuso 3-0 ante Benín en el último encuentro de la fecha FIFA y cerró una jornada dedicada íntegramente a la despedida de Messi.
El seleccionado africano logró sostener el empate durante buena parte del primer tiempo y complicó por momentos a la Albiceleste con salidas rápidas.
En el complemento, el equipo de Lionel Scaloni consiguió quebrar el partido y terminó imponiéndose con claridad.
Una despedida con repercusión internacional
La presencia de Benín quedó ligada al último partido de Messi con la Selección argentina, un hecho que el propio seleccionado africano destacó en sus publicaciones posteriores.
El reconocimiento hacia el capitán fue acompañado por mensajes de respeto y por la intención de darle un tono distendido al cierre de la jornada.
La cuenta oficial de Benín resumió ese espíritu con una combinación de agradecimiento, admiración y una promesa de revancha futura.