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Despedida en el Monumental

Messi y Scaloni se emocionaron hasta las lágrimas durante el himno ante Benín

El capitán argentino y el entrenador no pudieron contener la emoción en la previa del partido. El Himno Nacional fue interpretado por Fabio Santana, excombatiente de Malvinas.

Messi y Scaloni se emocionaron hasta las lágrimas durante el himno ante Benín. Foto: ReutersMessi y Scaloni se emocionaron hasta las lágrimas durante el himno ante Benín. Foto: Reuters
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La despedida de Lionel Messi con la Selección argentina tuvo uno de sus momentos más emotivos incluso antes del inicio del partido ante Benín, cuando el capitán y Lionel Scaloni se quebraron durante la entonación del Himno Nacional.

Messi permaneció visiblemente emocionado mientras sonaban las estrofas en el estadio Monumental. A pocos metros, el entrenador también dejó ver las lágrimas en una noche marcada por los homenajes al futbolista rosarino.

Un himno especial

La interpretación estuvo a cargo de Fabio Santana, excombatiente de la Guerra de Malvinas, quien fue elegido para entonar el Himno Nacional Argentino antes del encuentro.

Su participación aportó otro componente simbólico a una ceremonia preparada especialmente para el último partido de Messi con la camiseta de la Selección.

Las cámaras mostraron en reiteradas oportunidades al capitán argentino y a Scaloni intentando contener la emoción mientras el estadio acompañaba la interpretación.

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