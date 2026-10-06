La despedida de Lionel Messi con la Selección argentina tuvo uno de sus momentos más emotivos incluso antes del inicio del partido ante Benín, cuando el capitán y Lionel Scaloni se quebraron durante la entonación del Himno Nacional.
Messi y Scaloni se emocionaron hasta las lágrimas durante el himno ante Benín
El capitán argentino y el entrenador no pudieron contener la emoción en la previa del partido. El Himno Nacional fue interpretado por Fabio Santana, excombatiente de Malvinas.
Messi permaneció visiblemente emocionado mientras sonaban las estrofas en el estadio Monumental. A pocos metros, el entrenador también dejó ver las lágrimas en una noche marcada por los homenajes al futbolista rosarino.
Un himno especial
La interpretación estuvo a cargo de Fabio Santana, excombatiente de la Guerra de Malvinas, quien fue elegido para entonar el Himno Nacional Argentino antes del encuentro.
Su participación aportó otro componente simbólico a una ceremonia preparada especialmente para el último partido de Messi con la camiseta de la Selección.
Las cámaras mostraron en reiteradas oportunidades al capitán argentino y a Scaloni intentando contener la emoción mientras el estadio acompañaba la interpretación.