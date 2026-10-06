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Locura de los hinchas en la previa al retiro de Messi de la Selección

Con shows en vivo y un estadio colmado de fanáticos, el ídolo nacional experimenta una velada inolvidable antes de ponerle punto final a su gloriosa etapa.

El Monumental Messi y los shows musicales. Crédito: Fernando NicolaEl Monumental Messi y los shows musicales. Crédito: Fernando Nicola
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El Estadio Monumental vive este martes una fiesta inolvidable este martes, en la despedida de Lionel Messi con la Selección argentina.

Mirá tambiénArranca el final: Messi se retira de la Selección Argentina ante Benín

En la previa del encuentro, varias bandas hicieron vibrar al público, que se prepara para vivir una noche muy emotiva cuando la "Albiceleste" se enfrente con Benín.

El Monumental y los hinchas argentinos

El Monumental y los hinchas argentinos

Uno de los momentos de mayor euforia se vivió cuando miles de hinchas que pudieron conseguir su entrada para ingresar al Estadio Monumental se pusieron a cantar "el que no salta es un inglés".

Los hinchas argentinos en inmediaciones del Monumental para la despedida de Messi

Los hinchas argentinos en inmediaciones del Monumental para la despedida de Messi

Messi, por su parte, rompió en llanto en el micro mientras veía como todo el país se paralizaba por su llegada al Monumental.

Los hinchas ya copan el Monumental.Los hinchas en el Monumental. Crédito: Fernando Nicola

El astro argentino que el 24 de junio cumplió 39 años se despide de la Selección argentina, con la que disputó 205 partidos, con la que anotó 125 goles y repartió 68 asistencias.

Los hinchas ya copan el Monumental.Los hinchas en el Monumental. Crédito: Fernando Nicola

Además, con la camiseta celeste y blanca ganó cuatro títulos: la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

21:16 / Mar. 06.10.2026

Fin del primer tiempo

Argentina y Benín empatan sin goles en Núñez.

21:14 / Mar. 06.10.2026

44' 1T: Tiro al arco de Benín

Junior Olaitan (Benín) pateó al arco y la tiró afuera.

21:09 / Mar. 06.10.2026

42' 1T: Tiro al arco de Benín

Tiro de Junior Olaitan (Benín) rechazado por Emiliano Martínez (Argentina).

21:07 / Mar. 06.10.2026

37' 1T: Falta de Benín

Junior Olaitan (Benín) tocó la pelota con la mano y el árbitro cobró tiro libre indirecto.

21:06 / Mar. 06.10.2026

35' 1T: Fuera de lugar para Argentina

¡Offside de Argentina! El árbitro marcó posición adelantada, tras un intento de Lautaro Martínez.

21:09 / Mar. 06.10.2026
21:04 / Mar. 06.10.2026

34' 1T: Falta de Benín

Falta de Rodolfo Aloko (Benín) a Agustín Giay (Argentina).

21:04 / Mar. 06.10.2026

32' 1T: Falta de Argentina

Falta de Nicolás Tagliafico (Argentina) a Rodolfo Aloko (Benín).

21:03 / Mar. 06.10.2026

31' 1T: Tiro al arco de Argentina

Lionel Messi (Argentina) pateó al arco y la tiró afuera.

21:03 / Mar. 06.10.2026

30' 1T: Falta de Argentina

Falta de Nicolás Tagliafico (Argentina) a Rodolfo Aloko (Benín).

20:58 / Mar. 06.10.2026

30' 1T: Despeje de Benín

Apareció Tamimou Ouorou para despejar la pelota y darle tranquilidad a Benín.

1T: Despeje de Benín

Apareció Imourane Hassane para despejar la pelota y darle tranquilidad a Benín.

21:02 / Mar. 06.10.2026

⏱️ 29' 1T: Córner para Argentina

Tiro de esquina para Argentina. Lo va a ejecutar Lionel Messi.

20:56 / Mar. 06.10.2026

25' 1T: Tiro al arco de Argentina

Tiro de Lionel Messi (Argentina) rechazado por Marcel Dandjinou (Benín).

20:56 / Mar. 06.10.2026

24' 1T: Falta de Benín

Falta de Mohamed Tijani (Benín) a Lionel Messi (Argentina).

20:55 / Mar. 06.10.2026

23' 1T: Tiro al arco de Argentina

Lionel Messi (Argentina) pateó al arco y la tiró afuera.

20:56 / Mar. 06.10.2026

22' 1T: Despeje de Benín

Apareció Sessi D´Almeida para despejar la pelota y darle tranquilidad a Benín.

20:53 / Mar. 06.10.2026

18' 1T: Tiro al arco de Benín

Junior Olaitan (Benín) pateó al arco y la tiró afuera.

16' 1T: Tiro al arco de Benín

Aiyegun Tosin (Benín) pateó al arco y la tiró afuera.

20:47 / Mar. 06.10.2026

14' 1T: Tiro al arco de Argentina

Rodrigo De Paul (Argentina) pateó al arco y la tiró afuera.

20:41 / Mar. 06.10.2026

10´1T: Partido detenido y emoción

En medio de una ovación de pie del público, uno a uno, los jugadores de Benin saludaron a Messi.

20:52 / Mar. 06.10.2026
20:40 / Mar. 06.10.2026

8' 1T: Tiro al arco de Benín

Tiro de Junior Olaitan (Benín) rechazado por Lautaro Martínez (Argentina).

20:50 / Mar. 06.10.2026

6' 1T: Tiro al arco de Argentina

Tiro de Enzo Fernández (Argentina) rechazado por Marcel Dandjinou (Benín).

6' 1T: Tiro al arco de Argentina

Tiro de Lionel Messi (Argentina) rechazado por Marcel Dandjinou (Benín).

20:37 / Mar. 06.10.2026

5' 1T: Despeje de Benín

Apareció Liam Omore para despejar la pelota y darle tranquilidad a Benín.

20:34 / Mar. 06.10.2026

4' 1T: Tiro al arco de Benín

Tiro de Aiyegun Tosin (Benín) rechazado por Cristian Romero (Argentina).

4' 1T: Falta de Argentina

Falta de Rodrigo De Paul (Argentina) a Sessi D´Almeida (Benín).

20:31 / Lun. 06.10.2https://clarincentral.com/Api/PhotoManager/ObtenerMiniatura.JPG?id=72470042&esDeArchivo=false026

0' 1T: Falta de Benín

Falta de Rodolfo Aloko (Benín) a Nicolás Otamendi (Argentina).

20:44 / Mar. 06.10.2026
20:30 / Mar. 06.10.2026

Arrancó el partido

20:46 / Mar. 06.10.2026
20:22 / Mar. 06.10.2026

Suena el himno nacional cantado por Fabio Santana, ex-combatiente de Malvinas

20:40 / Mar. 06.10.2026
19:57 / Mar. 06.10.2026

Está atrasado el arranque

Los jugadores recién están pateando al arco. Todavía deben ir al vestuario y cambiarse... himno... falta bastante.

19:51 / Mar. 06.10.2026

¡Salió Messi! El 10 ya está en la cancha para su despedida

El capitán argentino pisó este martes el Monumental para disputar su último partido con la Selección.

19:41 / Mar. 06.10.2026

El Dibu Martínez y su entrada en calor

19:19 / Mar. 06.10.2026

Paredes, De Paul y las clásicos caramelos

19:20 / Mar. 06.10.2026

Ronaldinho despidió a Messi: “Lo diste todo por tu selección y por tu país”

Ronaldinho publicó en Instagram un mensaje para Lionel Messi en el marco de su despedida de la Selección ante Benín. “Qué placer y qué alegría haber formado parte de tu historia desde el primer día hermano!”, escribió junto a una foto de ambos abrazados.

“Lo diste todo por tu selección y por tu país”, destacó el brasileño. También hizo referencia a la familia y cerró con un deseo para su excompañero del Barcelona: “Disfruta de la vida, hermano. Te deseo lo mejor, hoy y siempre”.

19:10 / Mar. 06.10.2026
18:42 / Mar. 06.10.2026

Los jugadores de Benín haciendo el reconocimiento del campo

18:42 / Mar. 06.10.2026
18:39 / Mar. 06.10.2026

Las emotivas palabras de Lionel Messi antes de su retiro de la Selección: “Gracias por quererme tanto”

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, brindó un último mensaje de despedida a los hinchas del conjunto nacional a través de un video en el que luce la camiseta especial que usará en el partido contra Benín, donde mencionó: "Llegó el momento".

El emblema y representante, por más de 20 años, de la celeste y blanca tendrá sus últimos minutos vestido con dichos colores en el partido que se disputará esta noche en el estadio Monumental. Por esta razón Messi dedicó un mensaje donde afirmó: "Me voy en paz. Dejé todo".

Al ritmo de la canción "Gracias a la vida" de la cantautora de folklore Mercedes Sosa, y con varias jugadas de distintos partidos disputados, como su debut en los mundiales con la camiseta con el número 19 o levantando la Copa de Qatar 2022, señaló: "Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida".

17:25 / Mar. 06.10.2026

Macaya Márquez presente para la despedida de Messi

17:21 / Mar. 06.10.2026

Los hinchas argentinos en inmediaciones del Monumental para la despedida de Messi

16:35 / Mar. 06.10.2026

Locura de los hinchas esperando para entrar al Monumental

16:29 / Mar. 06.10.2026

Quién será parte del show musical sorpresa de la despedida de Lionel Messi

La cumbia santafesina le pondrá ritmo al cierre del evento y de la presencia oficial de Lionel Messi en la Selección Argentina.

El cantante Sergio Torres será la gran sorpresa. El santafesino ya tuvo intervención con la albiceleste al cantar el himno durante uno de los partidos de Eliminatorias en el Monumental.

Ya realizó la prueba de sonido junto a Darío Zanco, fundador del Grupo Cali, ex banda de Sergio Torres.

16:12 / Mar. 06.10.2026

El mensaje de la ciudad de Buenos Aires para Messi

16:12 / Mar. 06.10.2026
16:00 / Mié. 30.09.2026

Probable formación de Argentina

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez

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