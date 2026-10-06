El Estadio Monumental vive este martes una fiesta inolvidable este martes, en la despedida de Lionel Messi con la Selección argentina.
Locura de los hinchas en la previa al retiro de Messi de la Selección
Con shows en vivo y un estadio colmado de fanáticos, el ídolo nacional experimenta una velada inolvidable antes de ponerle punto final a su gloriosa etapa.
En la previa del encuentro, varias bandas hicieron vibrar al público, que se prepara para vivir una noche muy emotiva cuando la "Albiceleste" se enfrente con Benín.
Uno de los momentos de mayor euforia se vivió cuando miles de hinchas que pudieron conseguir su entrada para ingresar al Estadio Monumental se pusieron a cantar "el que no salta es un inglés".
Messi, por su parte, rompió en llanto en el micro mientras veía como todo el país se paralizaba por su llegada al Monumental.
El astro argentino que el 24 de junio cumplió 39 años se despide de la Selección argentina, con la que disputó 205 partidos, con la que anotó 125 goles y repartió 68 asistencias.
Además, con la camiseta celeste y blanca ganó cuatro títulos: la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.
44' 1T: Tiro al arco de Benín
Junior Olaitan (Benín) pateó al arco y la tiró afuera.
42' 1T: Tiro al arco de Benín
Tiro de Junior Olaitan (Benín) rechazado por Emiliano Martínez (Argentina).
37' 1T: Falta de Benín
Junior Olaitan (Benín) tocó la pelota con la mano y el árbitro cobró tiro libre indirecto.
35' 1T: Fuera de lugar para Argentina
¡Offside de Argentina! El árbitro marcó posición adelantada, tras un intento de Lautaro Martínez.
34' 1T: Falta de Benín
Falta de Rodolfo Aloko (Benín) a Agustín Giay (Argentina).
32' 1T: Falta de Argentina
Falta de Nicolás Tagliafico (Argentina) a Rodolfo Aloko (Benín).
31' 1T: Tiro al arco de Argentina
Lionel Messi (Argentina) pateó al arco y la tiró afuera.
30' 1T: Falta de Argentina
Falta de Nicolás Tagliafico (Argentina) a Rodolfo Aloko (Benín).
30' 1T: Despeje de Benín
Apareció Tamimou Ouorou para despejar la pelota y darle tranquilidad a Benín.
1T: Despeje de Benín
Apareció Imourane Hassane para despejar la pelota y darle tranquilidad a Benín.
⏱️ 29' 1T: Córner para Argentina
Tiro de esquina para Argentina. Lo va a ejecutar Lionel Messi.
25' 1T: Tiro al arco de Argentina
Tiro de Lionel Messi (Argentina) rechazado por Marcel Dandjinou (Benín).
24' 1T: Falta de Benín
Falta de Mohamed Tijani (Benín) a Lionel Messi (Argentina).
23' 1T: Tiro al arco de Argentina
Lionel Messi (Argentina) pateó al arco y la tiró afuera.
22' 1T: Despeje de Benín
Apareció Sessi D´Almeida para despejar la pelota y darle tranquilidad a Benín.
18' 1T: Tiro al arco de Benín
Junior Olaitan (Benín) pateó al arco y la tiró afuera.
16' 1T: Tiro al arco de Benín
Aiyegun Tosin (Benín) pateó al arco y la tiró afuera.
14' 1T: Tiro al arco de Argentina
Rodrigo De Paul (Argentina) pateó al arco y la tiró afuera.
10´1T: Partido detenido y emoción
En medio de una ovación de pie del público, uno a uno, los jugadores de Benin saludaron a Messi.
8' 1T: Tiro al arco de Benín
Tiro de Junior Olaitan (Benín) rechazado por Lautaro Martínez (Argentina).
6' 1T: Tiro al arco de Argentina
Tiro de Enzo Fernández (Argentina) rechazado por Marcel Dandjinou (Benín).
6' 1T: Tiro al arco de Argentina
Tiro de Lionel Messi (Argentina) rechazado por Marcel Dandjinou (Benín).
5' 1T: Despeje de Benín
Apareció Liam Omore para despejar la pelota y darle tranquilidad a Benín.
4' 1T: Tiro al arco de Benín
Tiro de Aiyegun Tosin (Benín) rechazado por Cristian Romero (Argentina).
4' 1T: Falta de Argentina
Falta de Rodrigo De Paul (Argentina) a Sessi D´Almeida (Benín).
0' 1T: Falta de Benín
Falta de Rodolfo Aloko (Benín) a Nicolás Otamendi (Argentina).
Suena el himno nacional cantado por Fabio Santana, ex-combatiente de Malvinas
Está atrasado el arranque
Los jugadores recién están pateando al arco. Todavía deben ir al vestuario y cambiarse... himno... falta bastante.
¡Salió Messi! El 10 ya está en la cancha para su despedida
El capitán argentino pisó este martes el Monumental para disputar su último partido con la Selección.
Ronaldinho despidió a Messi: “Lo diste todo por tu selección y por tu país”
Ronaldinho publicó en Instagram un mensaje para Lionel Messi en el marco de su despedida de la Selección ante Benín. “Qué placer y qué alegría haber formado parte de tu historia desde el primer día hermano!”, escribió junto a una foto de ambos abrazados.
“Lo diste todo por tu selección y por tu país”, destacó el brasileño. También hizo referencia a la familia y cerró con un deseo para su excompañero del Barcelona: “Disfruta de la vida, hermano. Te deseo lo mejor, hoy y siempre”.
Las emotivas palabras de Lionel Messi antes de su retiro de la Selección: “Gracias por quererme tanto”
El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, brindó un último mensaje de despedida a los hinchas del conjunto nacional a través de un video en el que luce la camiseta especial que usará en el partido contra Benín, donde mencionó: "Llegó el momento".
El emblema y representante, por más de 20 años, de la celeste y blanca tendrá sus últimos minutos vestido con dichos colores en el partido que se disputará esta noche en el estadio Monumental. Por esta razón Messi dedicó un mensaje donde afirmó: "Me voy en paz. Dejé todo".
Al ritmo de la canción "Gracias a la vida" de la cantautora de folklore Mercedes Sosa, y con varias jugadas de distintos partidos disputados, como su debut en los mundiales con la camiseta con el número 19 o levantando la Copa de Qatar 2022, señaló: "Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida".
Los hinchas argentinos en inmediaciones del Monumental para la despedida de Messi
Quién será parte del show musical sorpresa de la despedida de Lionel Messi
La cumbia santafesina le pondrá ritmo al cierre del evento y de la presencia oficial de Lionel Messi en la Selección Argentina.
El cantante Sergio Torres será la gran sorpresa. El santafesino ya tuvo intervención con la albiceleste al cantar el himno durante uno de los partidos de Eliminatorias en el Monumental.
Ya realizó la prueba de sonido junto a Darío Zanco, fundador del Grupo Cali, ex banda de Sergio Torres.