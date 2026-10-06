Lionel Andrés Messi tendrá este martes por la noche su despedida de la Selección Argentina de fútbol tras una extensa y exitosa carrera con la albiceleste.
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La previa en vivo: Messi se retira de la Selección Argentina ante Benín
El capitán argentino tendrá su gran despedida en el Monumental desde las 20 hs.
Lionel Messi y su última concentración con la Selección. Crédito: AFA
El 10, que portó en sus primeros años la camiseta número 19, enfrentará como titular al seleccionado de Benín.
El partido se disputa desde las 20 horas en el estadio Más Monumental de River Plate en la ciudad de Buenos Aires.
Minuto a minuto
16:29 / Mar. 06.10.2026
Quién será parte del show musical sorpresa de la despedida de Lionel Messi
La cumbia santafesina le pondrá ritmo al cierre del evento y de la presencia oficial de Lionel Messi en la Selección Argentina.
El cantante Sergio Torres será la gran sorpresa. El santafesino ya tuvo intervención con la albiceleste al cantar el himno durante uno de los partidos de Eliminatorias en el Monumental.
16:29 / Mar. 06.10.2026
Ya realizó la prueba de sonido junto a Darío Zanco, fundador del Grupo Cali, ex banda de Sergio Torres.
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