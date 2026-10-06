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La previa en vivo: Messi se retira de la Selección Argentina ante Benín

El capitán argentino tendrá su gran despedida en el Monumental desde las 20 hs.

Lionel Messi y su última concentración con la Selección. Crédito: AFALionel Messi y su última concentración con la Selección. Crédito: AFA
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Lionel Andrés Messi tendrá este martes por la noche su despedida de la Selección Argentina de fútbol tras una extensa y exitosa carrera con la albiceleste.

El 10, que portó en sus primeros años la camiseta número 19, enfrentará como titular al seleccionado de Benín.

El partido se disputa desde las 20 horas en el estadio Más Monumental de River Plate en la ciudad de Buenos Aires.

Minuto a minuto

16:35 / Mar. 06.10.2026

Locura de los hinchas esperando para entrar al Monumental

16:35 / Mar. 06.10.2026
16:29 / Mar. 06.10.2026

Quién será parte del show musical sorpresa de la despedida de Lionel Messi

La cumbia santafesina le pondrá ritmo al cierre del evento y de la presencia oficial de Lionel Messi en la Selección Argentina.

El cantante Sergio Torres será la gran sorpresa. El santafesino ya tuvo intervención con la albiceleste al cantar el himno durante uno de los partidos de Eliminatorias en el Monumental.

16:29 / Mar. 06.10.2026

Ya realizó la prueba de sonido junto a Darío Zanco, fundador del Grupo Cali, ex banda de Sergio Torres.

16:12 / Mar. 06.10.2026

El mensaje de la ciudad de Buenos Aires para Messi

16:12 / Mar. 06.10.2026
16:00 / Mié. 30.09.2026

Probable formación de Argentina

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez

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