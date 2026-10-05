La Selección argentina enfrentará este martes a Benín en el estadio Monumental, en el último partido de la fecha FIFA y en una jornada marcada por la despedida de Lionel Messi con la camiseta albiceleste.
Scaloni define el equipo para la despedida de Messi ante Benín
La Selección argentina jugará este martes en el Monumental. La única duda está en el lateral izquierdo, donde Nicolás Tagliafico y Facundo Medina compiten por un lugar.
Lionel Scaloni tiene prácticamente definido el equipo titular y mantiene una sola incógnita en defensa, mientras prepara un once con varios de los habituales nombres del ciclo.
Una duda en el lateral izquierdo
Emiliano “Dibu” Martínez volverá a ocupar el arco, acompañado por una defensa que tendría a Agustín Giay, Cristian Romero y Lisandro Martínez.
La única duda aparece sobre el sector izquierdo, donde Nicolás Tagliafico, ya recuperado de su lesión, pelea por el puesto con Facundo Medina.
Scaloni terminará de resolver esa posición en las horas previas al encuentro.
El mediocampo habitual
En la mitad de la cancha, el entrenador apostaría nuevamente por Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.
El tridente fue una de las estructuras más utilizadas por la Selección durante los últimos años y volvería a compartir minutos desde el arranque.
La intención del cuerpo técnico es sostener una base reconocible para acompañar el último partido de Messi con el equipo nacional.
Messi, Lautaro y Julián
En ataque, Lionel Messi será titular y estará acompañado por Lautaro Martínez y Julián Álvarez.
El rosarino volverá a jugar en el Monumental después de haberse sumado al plantel para su despedida formal de la Selección argentina.
El encuentro comenzará a las 20 y será el tercer compromiso del conjunto nacional en esta ventana internacional.
Cómo llega Argentina
La Albiceleste viene de golear 4-0 a Bolivia en Córdoba y luego se impuso 7-0 frente al Sub 23 de Burkina Faso.
Ante Benín, Scaloni volverá a utilizar una formación cercana a la ideal, con la intención de cerrar la fecha FIFA con varios de sus futbolistas principales en cancha.
La posible formación es: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.