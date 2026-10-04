Lionel Messi llegó al predio de la AFA en Ezeiza y se prepara para su partido de despedida ante Benín el martes, en lo que será su último encuentro tras más de 20 años en la Selección Argentina.
Messi llegó al predio de la AFA y se prepara para su despedida de la Selección Argentina
El capitán se sumó a la concentración y compartió un asado con sus compañeros antes de disputar su último encuentro tras veinte años con la camiseta albiceleste.
El capitán arribó al complejo después de aterrizar durante el fin de semana en Rosario y esta tarde se sumó al plantel en Ezeiza para compartir un asado con sus compañeros como parte de la previa.
La AFA publicó un post con la leyenda “¡Bienvenido, Capitán! La emoción es total” e incluyó fotos en las que se lo ve distendido, con lentes de sol, bajando de una combi y reuniéndose con Claudio “Chiqui” Tapia. También llegó Giovani Lo Celso, invitado para el partido aunque no formó parte de los primeros amistosos.
Tras la goleada por 7-0 ante Burkina Faso en el Monumental, la Selección reanudó los entrenamientos y el plantel trabajó en el predio a puertas cerradas; el cuerpo técnico comunicó que las prácticas continuarán en la semana y que se espera la presencia del capitán en la sesión del lunes por la tarde, en la previa del partido del martes.
Se espera que Lionel Messi participe de la práctica del lunes por la tarde y que forme parte del encuentro ante Benín, mientras que Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi también se sumarán al plantel para el partido de despedida.
Las entradas para la despedida están agotadas; la AFA montó un Fan Fest en Ciudad Universitaria que abrirá desde el mediodía hasta la medianoche y ofrecerá propuestas para los hinchas que no tengan ticket.
El recibimiento del plantel
El arribo del capitán al predio generó expectativa inmediata: Messi llegó descendiendo de una combi, se mostró distendido y fue recibido por dirigentes que compartieron fotos en redes. El reporte oficial de la AFA documentó el recibimiento y la escueta bienvenida que acompañó las imágenes.
En el predio, el rosarino se reunió con el resto del plantel y participó de un asado nocturno con compañeros; la actividad social formó parte de la puesta a punto emocional antes del partido de despedida ante Benín.
Giovani Lo Celso se incorporó a las actividades en Ezeiza y, según la programación del cuerpo técnico, estará disponible para el compromiso del martes en el Monumental.
El partido de despedida ante Benín
El equipo de Lionel Scaloni se medirá ante Benín en el Monumental y el partido será la despedida oficial del capitán tras una trayectoria de más de 20 años en la Selección argentina; el encuentro concentra la preparación deportiva y la atención institucional.
Los entrenamientos previos se realizan en el predio y serán a puertas cerradas; tras la goleada ante Burkina Faso, el plantel mantuvo la rutina física y mental para llegar al partido del martes en condiciones.
En la semana previa, los jugadores manifestaron su deseo de que la despedida sea un momento para disfrutar junto al capitán; Emiliano “Dibu” Martínez dijo que quieren mimarlo y Enzo Fernández expresó que lo extrañan y desean que sea una gran despedida.
La AFA confirmó la logística para el público sin entradas y dejó en claro que las actividades complementarias en Ciudad Universitaria funcionarán como punto de encuentro para los hinchas.