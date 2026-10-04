Inter Miami publicó este sábado un video dedicado a Lionel Messi con una referencia directa al Balón de Oro, mientras la Selección argentina disputaba su amistoso frente a Burkina Faso.
Inter Miami impulsó a Messi para el Balón de Oro con un video en redes
El club estadounidense publicó una jugada del argentino y mencionó a la cuenta oficial del premio. La ceremonia será el 26 de octubre en Londres.
“Lo imposible, hecho realidad. Oro puro”, escribió el club estadounidense junto a una imagen del gol de tiro libre que el rosarino convirtió ante Nashville. En la publicación también etiquetó a la cuenta oficial del galardón.
Messi, entre los 30 nominados
El capitán argentino integra la lista de 30 candidatos al Balón de Oro masculino, cuya entrega está prevista para el 26 de octubre en Londres.
Messi, de 39 años, es el máximo ganador histórico del premio y aparece entre los nominados junto a Lautaro Martínez, el otro futbolista argentino incluido en la nómina.
El período evaluado por el jurado comprende desde el 3 de agosto de 2025 hasta el 19 de julio de 2026, día de la final del Mundial entre Argentina y España.
Cómo se define el ganador
La votación está a cargo de cien periodistas, que deben elaborar una lista con diez futbolistas.
El primero recibe 15 puntos; el segundo, 12; el tercero, 10; y desde el cuarto puesto la puntuación desciende de ocho a uno.
Entre los criterios figuran el rendimiento individual, la influencia en los partidos, los títulos colectivos y el juego limpio.
Los principales candidatos
Además de Messi y Lautaro Martínez, entre los nominados aparecen Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Vinícius Jr., Harry Kane, Rodri y Vitinha.
También figuran Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Declan Rice, Bruno Fernandes, Michael Olise y otros protagonistas de la temporada europea.
La lista completa reúne futbolistas de distintas ligas y contempla actuaciones tanto a nivel de clubes como de selecciones.
Los otros premios de la gala
Durante la ceremonia también se entregará el Balón de Oro femenino, cuyo jurado estará integrado por 50 periodistas.
Además, se otorgarán el Trofeo Kopa al mejor jugador joven, el Yashin al mejor arquero y el Johan Cruyff al mejor entrenador.
La gala se realizará el 26 de octubre y definirá a los ganadores de una nueva edición del premio.