El Eldense FC goleó 4-1 al Real Oviedo por la segunda fecha de la segunda división de España y consiguió una victoria que tuvo un espectador especial: Lionel Messi, recientemente anunciado como nuevo propietario de la institución.
Eldense goleó 4-1 al Real Oviedo y Messi siguió el triunfo de su nuevo club
El equipo de la segunda división española consiguió su primera gran victoria desde el anuncio de la llegada del rosarino como propietario. Messi publicó una historia siguiendo el partido.
El capitán argentino compartió en sus redes sociales una imagen en la que se lo observa siguiendo el encuentro desde una notebook y acompañó la publicación con el mensaje “Aúpa Deportivo Eldense” y varios emojis de aplausos.
El primer triunfo bajo la mirada de Messi
La cuenta oficial del club también replicó la imagen publicada por el rosarino y celebró el resultado con un mensaje dirigido a sus seguidores.
“Una victoria importante conseguida entre todos”, escribió Eldense después del 4-1 frente al conjunto asturiano.
El equipo utiliza los colores azul y rojo y es conocido como “Azulgrana”, una combinación que recuerda a la histórica camiseta del Barcelona, donde Messi desarrolló gran parte de su carrera.
Una nueva etapa para el club
Un día antes del partido, Eldense había anunciado públicamente el inicio de una “nueva e ilusionante etapa” con la incorporación de Messi como nuevo propietario.
La llegada del rosarino suma un nuevo capítulo a su desembarco en distintos proyectos vinculados al fútbol fuera de su carrera como jugador.
El Eldense milita actualmente en la segunda categoría del fútbol español y busca consolidarse en una temporada que comenzó con renovadas expectativas.
Las inversiones de Messi en clubes
El astro argentino ya tiene participación en otros proyectos futbolísticos. Entre ellos aparece Inter Miami, club en el que juega y donde cuenta con una participación accionaria dentro de su acuerdo contractual.
También mantiene inversiones vinculadas al Deportivo LSM de Uruguay junto a Luis Suárez y al club Leones de Rosario, que compite en el fútbol argentino.
En España, además, posee participación en UE Cornellà, institución que milita en categorías de ascenso.
Un resultado contundente
La victoria 4-1 ante Real Oviedo permitió al Eldense sumar un resultado importante en el comienzo del torneo.
El encuentro también marcó la primera aparición pública de Messi siguiendo al equipo después del anuncio de su llegada como propietario.
La institución continuará ahora su calendario en la segunda división española con el foco puesto en sostener el buen arranque de temporada.