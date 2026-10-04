Hay dos temas de los que se habló mucho en el Monumental: ¿puede ser considerado como un partido clase A para que los suspendidos cumplan una fecha? Y la pregunta viene a cuento porque se hicieron 11 cambios (debían ser 8) y no se cumplió con una condición esencial: la de jugar contra una selección mayor, pues Burkina Faso llegó a nuestro país con una sub 23.
Una buena en el amistoso del papelón: Scaloni confirmó que fue un “clase A”
Admitió que “nos aseguramos con la Fifa de que el partido, pese a los cambios que se hicieron, esté contemplado como clase A porque esa fue la razón de hacerlo”. Elogió al sancarlino Giay y habló mucho del gran partido del martes de la despedida de Messi.
Dentro de lo impresentable del partido, sirvió, por ejemplo, para que Lautaro Martínez alcance al Kun Agüero en el tercer lugar de la tabla de goleadores históricos, con 42 goles, y que Emiliano Martínez
Scaloni empezó hablando de Nicolás González y Giuliano Simeone, que reemplazaron a los marcadores de punta. “El partido daba para que jueguen en esa posición, seguramente si el rival era otro, ellos no habrían ingresado en ese lugar”, señaló el técnico de la selección, quien habló de Flores y reiteró que “hay que llevarlo despacio, poco a poco. Y cuidarlo”.
En cuanto a la clase A del partido, dijo que “si la Fifa está notificada y el rival acepta, es un partido de clase A. Nos aseguramos de eso, porque justamente el partido se hizo para eso, para que los chicos sancionados puedan cumplir con esta fecha”.
La emoción por Messi
Habló de lo que ocurrirá el martes y señaló que “será inolvidable para todos, agradezco disfrutar de ese día y de los dos entrenamientos que tendremos con Lionel Messi. Si hubiera habido cinco monumentales, se habrían llenado. No doy abasto diciéndole a los que me piden que no hay entradas. La sensación de tener a él en la cancha es algo único y eso es lo que vamos a extrañar. Lo que transmite adentro de un campo de juego no se lo ví a nadie. La selección seguirá estando. Sin él no será lo mismo, pero lo que él transmite no se lo ví a nadie”.
En cuanto a las conclusiones, dijo que “siempre se sacan. Rescato la actitud, nunca se vio un equipo relajado y lo que le pedí fue eso. Hay que respetar al rival, a la camiseta y a la gente que pagó su entrada. A veces tocan partidos que no son lindos de afrontar y hay que jugarlo de la mejor manera. Y lo otro bueno, es hacer debutar a más chicos”.
La continuidad del cuerpo técnico
En cuanto a su continuidad, ratificó que “cuando haya algo lo vamos a comunicar, por ahora no hay nada”, aunque la sensación generalizada es que el acuerdo está y que posiblemente se anuncie la semana que viene la continuidad del entrenador al frente de la selección.
Relativizó el potencial de los rivales: “A mí me gustaría jugar con equipos potentes, pero no se olviden que con el que más sufrimos, en el Mundial, fue con una selección que no es de las más importantes” y agregó que en la fecha Fifa de noviembre se jugaría en Asia con dos rivales de ese continente.
“A mi nadie me pone una pistola en la cabeza para seguir”, volviendo al tema de su continuidad. “Tuve una charla con la esposa de Alejandro Sabella que me hizo muy bien, en cuanto a disfrutar de la vida. Este puesto exige mucha responsabilidad, pero sigo con mi vida y haciendo mis cosas. Es la única manera de no esclavizarte y que esto no te consuma”, señaló.
Elogios para los juveniles
“Quiero agradecerle sinceramente a los chicos de Burkina Faso que han venido y nosotros afrontamos el partido como si fuese una final porque, entendemos, que es la mejor manera de respetarlos. Es grandísimo el esfuerzo que hicieron”, señaló Scaloni, quien elogió el trabajo de Giay y Paz por la derecha. “Se llevan bien, se conocen de afuera, están bastante tiempo juntos y es un tándem que empieza a aparecer y estamos contentos por eso”, agregó el entrenador, quien admitió que “nos dolió dejarlo afuera del Mundial porque hizo dos amistosos muy buenos en Estados Unidos. Lo conocemos y es válido para nosotros”.
Volvió a hablar de Messi en el final y dijo que “el ejemplo que dio es increíble. Hay cosas que no se ven y que sus compañeros sí la ven. Deja algo inigualable, disfrutó de esta camiseta de la mejor manera y nosotros estamos muy contentos de participar de esta despedida”