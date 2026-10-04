Sirvió para cumplir sanciones

Una buena en el amistoso del papelón: Scaloni confirmó que fue un “clase A”

Admitió que “nos aseguramos con la Fifa de que el partido, pese a los cambios que se hicieron, esté contemplado como clase A porque esa fue la razón de hacerlo”. Elogió al sancarlino Giay y habló mucho del gran partido del martes de la despedida de Messi.