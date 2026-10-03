Cuando El Litoral se encuentra, en la tradicional y concurrida esquina de Libertador y Udaondo, epicentro de las previas de los partidos de la selección, con gente que llega desde la Patagonia y que viajó exclusivamente para ver este partido con Burkina Faso, sin importar que no estará Lionel Messi, alcanza verdadera dimensión de lo que significa la selección para el hincha futbolero argentino.
No importa cómo ni contra quién, la gente no deja tirada a la selección
Desde ya que la expectativa está centrada en el partido del martes, el de la despedida de Messi, pero el hincha de fútbol fue con el mismo fervor y colorido de siempre al Monumental, aún con todo lo que pasó con el rival y sabiendo que el “10” no juega.
De todos modos, está de más aclarar que se inicia un nuevo proceso y que hay una incertidumbre –deportiva y económica- por lo que puede ocurrir de ahora en más. En todo caso, todavía se disfruta de los coletazos de este grupo de jugadores excepcional, con un líder indiscutido y brillante, que colocaron a la selección argentina en lo más alto del pedestal a nivel mundial.
Ni siquiera la desorganización absurda que imperó en las horas previas por el increíble viaje de Burkina Faso, que llegó al país pasadas las 15.30 luego de un largo viaje de 12 horas, le “bajó el precio” a la expectativa.
Y otra vez, tal como había pasado en Córdoba, miles de chicos –muchos con los atuendos representativos de sus clubes o escuelitas- le dieron un marco especial al atardecer porteño, cumpliendo de esa manera con una de las premisas de la sanción que pesó en estos dos partidos y que se levantará para el del martes, donde habrá 80.000 espectadores en un Monumental que vibrará y se emocionará como pocas veces.
El show no se circunscribirá exclusivamente al estadio en sí (con entradas agotadas desde dos horas después de la puesta a la venta) sino que se prolongará en un fan fest que se montará en la ciudad universitaria (cerquita del Monumental), desde poco después del mediodía, con actuaciones de conjuntos musicales, música a cargo de destacados dj para amenizar la jornada, puestos de comidas y algunas sorpresas que se están preparando.