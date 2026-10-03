La Selección Argentina vuelve a presentarse este sábado ante Burkina Faso, en el estadio Monumental, por el segundo amistoso de la fecha FIFA posterior al Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 21 y tendrá como árbitro principal al chileno José Cabero.
La nueva "Scaloneta" ensaya con Burkina Faso, en un partido plagado de polémica
La Albiceleste afronta su segundo compromiso después de la Copa del Mundo 2026, con Lionel Scaloni al frente y sin Lionel Messi, que se prepara para su despedida ante Benín.
Minuto a minuto
No importa cómo ni contra quién, la gente no deja tirada a la selección
Desde ya que la expectativa está centrada en el partido del martes, el de la despedida de Messi, pero el hincha de fútbol fue con el mismo fervor y colorido de siempre al Monumental, aún con todo lo que pasó con el rival y sabiendo que el “10” no juega.Continuar leyendo →
Todo listo en el Monumental
La Selección Argentina se prepara para enfrentar a Burkina Faso en el estadio Monumental. El encuentro comenzará a las 21 y será transmitido por TyC Sports y TyC Sports Play.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni viene de golear 4-0 a Bolivia en Córdoba, en el primer amistoso de esta nueva etapa posterior a la Copa del Mundo.