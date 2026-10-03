La nueva "Scaloneta" ensaya con Burkina Faso, en un partido plagado de polémica

No importa cómo ni contra quién, la gente no deja tirada a la selección

Desde ya que la expectativa está centrada en el partido del martes, el de la despedida de Messi, pero el hincha de fútbol fue con el mismo fervor y colorido de siempre al Monumental, aún con todo lo que pasó con el rival y sabiendo que el “10” no juega.