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La nueva "Scaloneta" ensaya con Burkina Faso, en un partido plagado de polémica

La Albiceleste afronta su segundo compromiso después de la Copa del Mundo 2026, con Lionel Scaloni al frente y sin Lionel Messi, que se prepara para su despedida ante Benín.

Tras superar sin problemas a Bolivia, ahora tendrá un rival africano. Foto: Fernando NicolaTras superar sin problemas a Bolivia, ahora tendrá un rival africano. Foto: Fernando Nicola
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La Selección Argentina vuelve a presentarse este sábado ante Burkina Faso, en el estadio Monumental, por el segundo amistoso de la fecha FIFA posterior al Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 21 y tendrá como árbitro principal al chileno José Cabero.

Minuto a minuto

20:06 / Sáb. 03.10.2026

No importa cómo ni contra quién, la gente no deja tirada a la selección

Desde ya que la expectativa está centrada en el partido del martes, el de la despedida de Messi, pero el hincha de fútbol fue con el mismo fervor y colorido de siempre al Monumental, aún con todo lo que pasó con el rival y sabiendo que el “10” no juega.

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19:38 / Sáb. 03.10.2026

La camiseta de Argentina

19:02 / Sáb. 03.10.2026

El Litoral ya se encuentra en River

19:00 / Sáb. 03.10.2026

Todo listo en el Monumental

La Selección Argentina se prepara para enfrentar a Burkina Faso en el estadio Monumental. El encuentro comenzará a las 21 y será transmitido por TyC Sports y TyC Sports Play.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni viene de golear 4-0 a Bolivia en Córdoba, en el primer amistoso de esta nueva etapa posterior a la Copa del Mundo.

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