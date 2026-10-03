Goleada previsible a Burkina Faso

La gloria de la Selección Argentina no se merece el papelón de este amistoso

A los 11 minutos, Argentina ya ganaba 3 a 0. La diferencia entre los dos equipos fue abismal y eso le quita absoluta seriedad a un partido que una selección de primerísimo mundo, como la nuestra, no se merece. Fue 7 a 0, paseo y la figura de los africanos fue su arquero. Todo dicho.