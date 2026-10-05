Lionel Messi se prepara para disputar este martes 6 de octubre su último partido con la Selección Argentina. El capitán será parte del encuentro ante Benín, que se jugará desde las 20 en el estadio Monumental, en Buenos Aires, en el cierre de la serie de amistosos programados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para esta ventana internacional.
Messi y su último partido con Argentina: hora, rival, estadio y todo lo que hay que saber
Lionel Messi jugará este martes 6 de octubre ante Benín en el estadio Monumental, en el cierre de la fecha FIFA. El encuentro comenzará a las 20 y estará acompañado por distintas actividades organizadas para despedir al capitán de la Selección Argentina.
El partido tendrá además un componente especial para los hinchas, ya que la jornada fue organizada como una despedida del futbolista con la camiseta albiceleste.
El encuentro llega después de dos presentaciones de Argentina en esta fecha FIFA. El equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzó la serie con una victoria por 4-0 frente a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y luego goleó 7-0 a Burkina Faso en el Monumental. El duelo contra Benín será el tercero y último de esta agenda internacional.
Cuándo y dónde juega Messi su último partido con la Selección
El partido entre Argentina y Benín está programado para este martes 6 de octubre de 2026, a las 20, en el estadio Monumental, según el cronograma oficial publicado por la AFA. Será el segundo encuentro consecutivo de la Selección en el estadio de River durante esta ventana internacional.
La elección del Monumental tiene además un antecedente reciente relacionado con Messi. El último partido de la Selección en ese estadio antes de esta serie había sido el 4 de septiembre de 2025, cuando Argentina derrotó 3-0 a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas. En aquella oportunidad, Messi marcó dos goles y Lautaro Martínez convirtió el restante.
Ahora, más de un año después, el capitán volverá a presentarse ante el público argentino en el mismo escenario. El partido frente a Benín fue incluido por la AFA dentro de la serie de amistosos que se desarrolló entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre, con Bolivia, Burkina Faso y Benín como rivales.
El equipo llega a este último compromiso después de una actuación contundente frente a Burkina Faso. Argentina se impuso 7-0 en el Monumental, en un encuentro en el que el cuerpo técnico continuó probando alternativas dentro del plantel. La AFA informó que Franco Mastantuono convirtió su primer gol con la Selección y que Santiago Castro tuvo su debut con el equipo mayor.
Antes, ante Bolivia, el conjunto dirigido por Scaloni había ganado 4-0 en Córdoba. Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José Manuel López marcaron los goles de aquel encuentro. De esta manera, Argentina llegará al partido contra Benín con dos triunfos en los dos primeros compromisos de la fecha FIFA.
Qué habrá alrededor del partido y cómo será la despedida
La AFA también organizó una actividad especial para acompañar la despedida de Messi. Se trata del Fan Fest AFA “Gracias, Leo”, que se realizará este martes 6 de octubre en el Campo de Deportes de la Universidad de Buenos Aires, en Ciudad Universitaria.
Según la información oficial, el evento comenzará a las 12 y se extenderá hasta la medianoche. La propuesta incluye música, gastronomía, juegos, experiencias interactivas y distintas actividades vinculadas con la Selección. Uno de los momentos centrales será la transmisión en vivo de Argentina-Benín en una pantalla gigante instalada especialmente para la jornada.
La programación también contempla presentaciones musicales. Kapanga está anunciado para las 18.30 y La T y La M para las 19.30, antes del comienzo del partido. El espacio contará además con una zona gastronómica y actividades relacionadas con el mundo del streaming y el entretenimiento.
La entrada al Fan Fest se encuentra vinculada a la plataforma Deportick y la organización informó que habrá estacionamiento disponible junto al predio. El objetivo es que los hinchas puedan seguir el partido fuera del estadio Monumental y participar de una jornada especialmente preparada alrededor de la despedida del capitán.
En cuanto al partido, la AFA ya confirmó la terna arbitral. El chileno Fernando Véjar será el árbitro principal, mientras que Carlos Venegas y Wladimir Muñoz serán sus asistentes. También habrá un cuarto árbitro chileno, según la información publicada por la asociación.
Hasta el momento, la AFA no difundió una formación oficial de Argentina para enfrentar a Benín. Por ese motivo, cualquier alineación que circule antes de la confirmación correspondiente debe ser considerada como una posibilidad y no como un dato oficial.
La Selección cerrará así una fecha FIFA que tuvo tres partidos en el país y que comenzó con el triunfo ante Bolivia, continuó con la goleada frente a Burkina Faso y finalizará con el encuentro ante Benín. Para Messi, el partido tendrá además el significado particular de ser su despedida del seleccionado argentino ante su público.
El encuentro comenzará a las 20 y tendrá como escenario nuevamente al Monumental. La AFA ubicó el partido dentro de una jornada especialmente dedicada al capitán, con actividades previstas desde el mediodía y una transmisión del encuentro para los hinchas que participen del Fan Fest.
Más allá del resultado deportivo, el partido ante Benín quedará asociado a una etapa de la Selección Argentina que incluyó la conquista de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Ahora, el equipo de Scaloni afrontará este nuevo capítulo con un partido que tendrá a Messi nuevamente como protagonista en el Monumental.