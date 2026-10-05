Selección

Messi y su último partido con Argentina: hora, rival, estadio y todo lo que hay que saber

Lionel Messi jugará este martes 6 de octubre ante Benín en el estadio Monumental, en el cierre de la fecha FIFA. El encuentro comenzará a las 20 y estará acompañado por distintas actividades organizadas para despedir al capitán de la Selección Argentina.