La Selección Argentina de fútbol venció a Burkina Faso por 7 a 0 este sábado por la noche en el segundo de los amistosos de la extensa fecha FIFA.
Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina, con el retiro de Messi como acto principal
El equipo de Lionel Scaloni se impuso por 7 a 0 en el primero de los amistosos ante los africanos. Cerrará la fecha FIFA ante Benín.
Los goles del combinado albiceleste fueron convertidos por Lautaro Martínez, Diallo en contra, Gianluca Prestianni, Nico Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone.
El encuentro se disputó desde las 21 horas de este sábado en el estadio Monumental de River Plate de la ciudad de Buenos Aires.
Cuándo se juega el partido del retiro de Messi
El partido oficial de despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina se jugará el martes 6 de octubre de 2026.
Su rival será la Selección de Benín en el Estadio Más Monumental de River Plate en Buenos Aires desde las 20:00 hs (hora local de Argentina).
Se trata del tercer encuentro amistoso de exhibición organizado por la AFA, con la particularidad en este caso de gestarse para homenajear a Messi en su último partido vistiendo la camiseta albiceleste.
El evento contará con la presencia de los campeones del mundo, miembros claves durante el proceso de La Scaloneta y shows musicales.
Estadísticas de Messi con la Selección
Lionel Messi registra con la Selección Argentina absoluta un total de 207 partidos disputados, en los cuales ha marcado 125 goles y repartido 65 asistencias, registrando un promedio de 0,60 anotaciones por encuentro. Estos números lo posicionan como el máximo goleador histórico, el máximo asistidor y el futbolista con mayor cantidad de partidos jugados en la historia del seleccionado albiceleste.
En el desglose por competencias internacionales, Messi acumula 21 goles y 12 asistencias en 34 partidos disputados en la Copa Mundial de la FIFA. En la Copa América suma 14 tantos y 18 pases de gol a lo largo de 39 encuentros. En las Eliminatorias Sudamericanas contabiliza 36 goles y 15 asistencias en 72 juegos, mientras que en encuentros amistosos suma 54 goles y 20 asistencias en 61 apariciones. A esto se suma su actuación en la Finalissima 2022 frente a Italia, donde brindó 2 asistencias en un único partido.
A nivel de palmarés con la selección mayor, el capitán argentino ostenta cuatro títulos: la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, dos Copas América (Brasil 2021 y Estados Unidos 2024) y la Finalissima 2022. En sus etapas juveniles cosechó además la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 con el equipo Sub-23 y el Mundial Sub-20 de Países Bajos en 2005.
Entre sus hitos individuales más representativos sobresale ser el jugador con más partidos disputados en la historia de los Mundiales (34) y el máximo artillero argentino en esa competencia. Es también el líder histórico de goles en Eliminatorias CONMEBOL (36), el futbolista con más presencias y asistencias en la historia de la Copa América, y suma 11 tripletes convertidos vistiendo la camiseta nacional.