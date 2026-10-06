Lionel Messi se despedirá este martes de la Selección Argentina de fútbol con un amistoso contra Benín.
Quién será parte del show musical sorpresa de la despedida de Lionel Messi
Una emotiva jornada marcará el último cotejo de Messi con la albiceleste, con sorpresas sobre el escenario y la presencia de destacadas bandas en vivo.
El partido será un elemento anecdótico, tomando mayor protagonismo los momentos del propio capitán argentino y la intensa carga de presencias musicales antes y después del juego.
De cara a una jornada que promete ser tan emotiva como inolvidable, la AFA confirmó este lunes el Line Up de shows que se desarrollarán desde las 17:30.
Dentro de la lista, se incluyó un “show sorpresa” al final. A pesar de la incógnita planteada, ya se descubrió el misterio para el cierre del último baile de Messi.
Quién estará el show sorpresa de la despedida de Messi
La cumbia santafesina le pondrá ritmo al cierre del evento y de la presencia oficial de Lionel Messi en la Selección Argentina.
El cantante Sergio Torres será la gran sorpresa. El santafesino ya tuvo intervención con la albiceleste al cantar el himno durante uno de los partidos de Eliminatorias en el Monumental.
Ya realizó la prueba de sonido junto a Darío Zanco, fundador del Grupo Cali, ex banda de Sergio Torres.
El line - up completo
La jornada comenzará desde las 17:30 con el show de Un Poco de Ruido junto a una banda en vivo.
Diez minutos más tarde saldrá a escena Sebastián Mendoza mientras que Román el Original lo hará a las 17:50 y Amar Azul cuando el reloj marque las 18.
A las 18:10 tocará Santi Cairo seguido de Q’ Locura a las 18:20 teniendo un show de 20 minutos de duración. A su término volverá Un Poco de Ruido con una animación de 20 minutos de duración.
Sobre las 19 estará Damas Gratis y luego, a la hora del encuentro, el himno argentino quedará a cargo de Fabio Santana.
En el entretiempo del juego ante Benín habrá un show de Gaspar Benegas y, al término del pleito ante los africanos, habrá una puesta en escena de drones y fuegos artificiales para darle paso a Soledad Pastorutti y luego Ulises Bueno.