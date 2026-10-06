El partido ante Benín tendrá una consecuencia que va más allá del homenaje a Lionel Messi: desde este martes, la Selección Argentina deberá construir oficialmente una etapa sin su principal referente. El rosarino deja el seleccionado después de 207 partidos, 125 goles y cuatro títulos mayores, y su salida obliga a resolver algunas cuestiones que durante años estuvieron asociadas a su figura.
Después de Messi: qué cambia en la Selección Argentina tras la despedida del capitán
La despedida de Lionel Messi ante Benín no solo cierra una etapa. También abre tres decisiones para el equipo de Lionel Scaloni: quién será el nuevo capitán, qué futbolista ocupará la camiseta número 10 y cómo se consolidará la renovación que ya comenzó después del Mundial 2026.
La renovación, de todos modos, ya comenzó. Argentina disputó los primeros amistosos posteriores al Mundial sin Messi y obtuvo triunfos ante Bolivia y Burkina Faso. En el segundo encuentro, la Selección ganó 7-0 y varios futbolistas jóvenes tuvieron protagonismo.
El desafío para Scaloni será transformar esa transición inicial en una estructura estable.
La camiseta número 10 seguirá sin dueño inmediato
Uno de los interrogantes más visibles será qué ocurrirá con la camiseta número 10.
Scaloni ya había anticipado que el dorsal no sería utilizado por otro futbolista antes de la despedida de Messi. La decisión buscó reservar la camiseta para el último partido del capitán y dejar para después la discusión sobre su futuro.
A partir del partido frente a Benín comenzará otra etapa. Por ahora, no existe una designación oficial definitiva sobre quién llevará el número que Messi utilizó durante gran parte de su carrera.
Entre los nombres que aparecen vinculados a esa discusión están Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Thiago Almada, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, aunque una cosa es tener condiciones para ocupar ese lugar y otra recibir formalmente el dorsal.
La cuestión tampoco es solamente numérica. La camiseta 10 fue durante años una referencia directa a Messi y, antes que él, a Diego Maradona. Por eso, su reemplazo no puede entenderse simplemente como una decisión administrativa de la Selección.
En los primeros partidos sin Messi, dos jóvenes mostraron que pueden formar parte de la próxima etapa. Nico Paz fue titular ante Bolivia, convirtió un gol y dio una asistencia. Mastantuono, por su parte, marcó ante Burkina Faso su primer tanto con la selección mayor después de regresar a una convocatoria.
Ninguno de esos antecedentes significa que alguno haya sido elegido como heredero de Messi. Sí muestran, en cambio, que Scaloni ya está probando alternativas.
El nuevo capitán y una Selección que deberá encontrar otra referencia
La otra modificación importante será la capitanía.
Con la salida de Messi, Cristian Romero aparece como el elegido para asumir la cinta. El defensor, de 28 años, forma parte de la generación que compartió con Messi los principales títulos de los últimos años y se convirtió en uno de los referentes defensivos del equipo.
En caso de que Romero no esté en cancha, la alternativa será Emiliano Martínez.
La sucesión también tendrá un componente futbolístico. Durante años, muchas de las decisiones ofensivas de Argentina pasaron por Messi: generación de juego, conducción, pelota parada, asistencia y definición.
Los números permiten dimensionar esa influencia. Sus 125 goles lo convierten en el máximo anotador histórico y sus registros de asistencias también lo ubican entre los principales protagonistas de la historia del seleccionado.
Por eso, el desafío no consiste en encontrar un futbolista que copie exactamente su juego. La próxima Argentina tendrá que repartir entre varios jugadores responsabilidades que durante mucho tiempo concentró Messi.
Los amistosos posteriores al Mundial ofrecen algunas pistas. Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nico Paz, Mastantuono y otros integrantes de la nueva generación comenzaron a ocupar espacios diferentes dentro del equipo.
El propio calendario también favorece ese proceso. Después de la final del Mundial 2026, Argentina inició una nueva serie de partidos internacionales con un plantel que combina campeones de las últimas competencias y jugadores jóvenes que buscan consolidarse.
El partido ante Benín será entonces una frontera simbólica. De un lado quedará la Selección que durante años tuvo a Messi como capitán, goleador y principal referencia. Del otro comenzará una etapa en la que Scaloni deberá distribuir esos roles.
La despedida no significa el final de Messi en el fútbol. El delantero continuará su carrera de clubes con Inter Miami, donde recientemente conquistó la Campeones Cup. Pero sí representa el cierre de su historia con la camiseta argentina, una historia que comenzó en 2005 y que este martes llegará a su último partido.