El cierre de una era

Después de Messi: qué cambia en la Selección Argentina tras la despedida del capitán

La despedida de Lionel Messi ante Benín no solo cierra una etapa. También abre tres decisiones para el equipo de Lionel Scaloni: quién será el nuevo capitán, qué futbolista ocupará la camiseta número 10 y cómo se consolidará la renovación que ya comenzó después del Mundial 2026.