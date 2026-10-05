Fabio Santana, excombatiente de la Guerra de Malvinas y reconocido cantante de La Matanza, interpretará el Himno Nacional Argentino este martes 6 de octubre de 2026 en el Estadio Monumental. La emotiva ceremonia tendrá lugar en la previa del partido entre la Selección Argentina y Benín, encuentro que marcará la despedida oficial de Lionel Messi de la albiceleste.
Un excombatiente de Malvinas cantará el Himno en la despedida de Lionel Messi
Fabio Santana, excombatiente de la Guerra de Malvinas y cantante oriundo de La Matanza, interpretará el Himno Nacional Argentino en la previa del partido entre la Selección Argentina y Benín.
El veterano de guerra confirmó su participación a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales dirigido a sus seres queridos y seguidores. Durante la publicación, Santana no ocultó su orgullo por formar parte de un acontecimiento de profunda trascendencia deportiva e histórica para el país.
"Quiero contar que estoy muy emocionado porque voy a cantar nuestro himno nacional en la despedida de Lionel Messi, en el Monumental este martes", destacó el vocalista. En ese mismo sentido, remarcó el significado de la convocatoria: "Es una satisfacción enorme y esa cosa maravillosa de unir las dos pasiones de los argentinos, las causas nacionales, las Malvinas y nuestra selección nacional con uno de los dos mejores de la historia, recordando siempre a Diego".
Una trayectoria entonando la canción patria en el deporte
La presentación en la cancha de River Plate se suma a una extensa lista de compromisos deportivos en los que Santana tuvo el honor de entonar el Himno Nacional Argentino. Su voz ha estado presente en múltiples disciplinas y acontecimientos de gran magnitud nacional e internacional.
Entre sus actuaciones más recordadas sobresalen la serie de la Copa Davis disputada en 2011, los actos conmemorativos por los 75 años del Turismo Carretera, las instancias previas de partidos internacionales del seleccionado de rugby Los Pumas y el clásico del ascenso bonaerense entre Nueva Chicago y All Boys.
El vínculo constante de Santana con la Selección Argentina
El recorrido de Fabio Santana con la camiseta albiceleste registra antecedentes clave durante el proceso de las Eliminatorias Sudamericanas. En febrero de 2022 interpretó las estrofas del Himno en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba ante Colombia, y en marzo del mismo año hizo lo propio en La Bombonera durante el enfrentamiento con Venezuela.
Posteriormente, en el mismo escenario de Boca Juniors, entonó la canción patria antes del encuentro preparatorio contra Zambia, el cual sirvió como despedida de la delegación nacional previo a su viaje hacia la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Este martes 6 de octubre, su voz volverá a emocionar a miles de fanáticos en el homenaje rendido al capitán argentino frente a Benín.
La participación de Fabio Santana en la cancha de River Plate le otorgará un cariz conmovedor a una noche histórica para el fútbol mundial. Al entonar el Himno Nacional Argentino, la despedida de Lionel Messi entrelazará el homenaje a la exitosa trayectoria del capitán albiceleste con el recuerdo permanente a los héroes de la gesta de Malvinas.