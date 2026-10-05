Despedida de Lionel Messi con la Selección

Qué pasará con la presencia de Papu Gómez en la despedida de Lionel Messi de la Selección

El capitán disputará su último encuentro con la Albiceleste en el Estadio Monumental acompañado por 20 campeones del mundo de Qatar 2022. Sin embargo, cinco futbolistas quedaron al margen por falta de invitación o por decisiones de sus respectivos clubes.