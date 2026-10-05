La Selección Argentina vive horas de profunda emoción en la previa del encuentro amistoso frente a Benín en el Estadio Monumental, un compromiso especial organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que marcará el adiós definitivo de Lionel Messi con la camiseta albiceleste.
Qué pasará con la presencia de Papu Gómez en la despedida de Lionel Messi de la Selección
El capitán disputará su último encuentro con la Albiceleste en el Estadio Monumental acompañado por 20 campeones del mundo de Qatar 2022. Sin embargo, cinco futbolistas quedaron al margen por falta de invitación o por decisiones de sus respectivos clubes.
El homenaje al capitán rosarino reunirá en Buenos Aires a 20 de los futbolistas que se consagraron campeones en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Sin embargo, el tributo en la cancha de River Plate no contará con el plantel completo de la gesta de Doha: cinco jugadores estarán ausentes por falta de invitación o por negativas formales emitidas por sus respectivos clubes en el exterior.
La marginación del Papu Gómez y los frenos europeos
Alejandro "Papu" Gómez encabeza la nómina de las ausencias más comentadas en el escenario porteño. El volante, quien no volvió a integrar las convocatorias oficiales del cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni tras la finalización del torneo ecuménico en Qatar, no recibió la invitación para participar de las actividades programadas junto al grupo de campeones de América y del mundo.
A la exclusión del mediocampista se sumaron diversos impedimentos logísticos fijados por instituciones del fútbol europeo y sudamericano. La Roma de Italia rechazó conceder el permiso para que el lateral Nahuel Molina y el delantero Paulo Dybala viajen a Buenos Aires, argumentando que ambos futbolistas deben afrontar compromisos prioritarios en el calendario de su equipo al no estar citados formalmente para la competencia oficial.
Una postura idéntica adoptó el Valencia de España en relación con Guido Rodríguez, quien debió permanecer en las instalaciones del club para preparar el duelo de liga ante Racing de Santander. Por su parte, en el ámbito sudamericano, el arquero Franco Armani tampoco dirá presente en Núñez debido a la agenda competitiva de Atlético Nacional de Colombia, institución que disputará un duelo decisivo ante Deportes Tolima.
Los 20 campeones que acompañarán a Messi en el Monumental
A pesar de las cinco bajas confirmadas, la delegación albiceleste exhibirá una nutrida representación de las figuras que conquistaron la tercera estrella en territorio catarí. En la zona defensiva y la portería dirán presente Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli, Gonzalo Montiel, Cristian "Cuti" Romero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña.
El mediocampo y la delantera se completarán con la presencia de Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Ángel Di María, Thiago Almada, Ángel Correa, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Todos ellos saltarán al césped para acompañar al capitán en el cierre formal de su histórica trayectoria con el seleccionado nacional.
La presentación ante Benín no solo representa la culminación de la ventana de amistosos internacionales, sino también el punto final de una era dorada comandada por Messi dentro de la Selección Argentina. El choque en el Monumental servirá para que el público argentino rinda tributo al máximo referente del fútbol contemporáneo junto con la gran mayoría de los protagonistas que alzaron la Copa del Mundo.