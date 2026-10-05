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Así fue el último entrenamiento de Lionel Messi con la Selección Nacional de Fútbol

El astro argentino realizó su ultima practica con el plantel previo a su despedida frente a Benín.

Lionel Messi entrenó por última vez con la Selección. Foto: gentileza Jano ColcernianiLionel Messi entrenó por última vez con la Selección. Foto: gentileza Jano Colcerniani
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El astro rosarino Lionel Messi realizó su último entrenamiento junto al plantel de la Selección argentina, para disputar su partido de despedida del conjunto nacional, este martes, frente a Benín.

En fotos: así fue el útimo entrenamiento de Lionel Messi con la Selección Argentina de fútbol

En fotos: así fue el útimo entrenamiento de Lionel Messi con la Selección Argentina de fútbol

El combinado nacional dirigido por Lionel Scaloni tuvo sus últimos movimientos con pelota previos al partido contra el equipo africano, que contó con los primeros 15 minutos abiertos a la prensa, donde se pudieron observar las últimas sonrisas del "10" con sus compañeros.

Puesta a punto del plantel

El capitán Lionel Messi se sumó este domingo a la totalidad de los convocados, que tuvieron una nueva sesión de trabajos que comenzó en el gimnasio del predio.

Lionel Messi entrenó por última vez con la Selección. Foto: gentileza Jano ColcernianiLionel Messi entrenó por última vez con la Selección. Foto: gentileza Jano Colcerniani

Allí, los jugadores que juntaron minutos desde el arranque ante el equipo africano hicieron recuperación durante cuarenta minutos, mientras que el resto complementó estos ejercicios con movimientos de velocidad y coordinación en cancha.

El adiós en el Monumental

La Selección argentina se prepara para una noche inolvidable, ya que este martes se enfrentará con su par de Benín en la que será la gran despedida de Lionel Messi del conjunto nacional luego de más de 20 años.

Lionel Messi entrenó por última vez con la Selección. Foto: gentileza Jano ColcernianiLionel Messi entrenó por última vez con la Selección. Foto: gentileza Jano Colcerniani

El encuentro, que está programado para las 20, se llevará a cabo en el Estadio Monumental, se podrá ver a través de TyC Sports y Telefe.

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El árbitro designado fue el chileno Fernando Véjar, mientras que en el VAR estará su compatriota José Cabero.

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