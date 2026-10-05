Este martes 6 de octubre, la Selección Argentina de Fútbol despedirá oficialmente a Lionel Messi. El 10 rosarino e ídolo nacional será por última vez capitán de la selección en un partido contra el combinado de Benín, y el Gobierno de Santa Fe se sumará a la celebración con una jornada especial en el Parque Héroes de Malvinas (Ayacucho al 4800), detrás del Museo del Deporte Santafesino, en Rosario.
Rosario despide a Lionel Messi con un fanfest en el Museo del Deporte Santafesino
El gobierno provincial prepara una jornada especial con actividades culturales y música en vivo para acompañar el último partido del capitán argentino con la albiceleste.
Allí, a metros del barrio natal del gran capitán, desde las 17 se llevarán adelante diversas actividades recreativas, con juegos, dispositivos lúdicos y música a cargo de Los de Barbacena.
Como plato fuerte, el partido de la Argentina ante Benín -anunciado para las 20- se proyectará en la pantalla gigante del Museo del Deporte Santafesino, que a lo largo de toda la jornada abrirá sus puertas para que grandes y chicos puedan disfrutar de una de las joyas del espacio provincial: el Espacio Messi, que reúne fotos, objetos, la réplica de la Copa del Mundo y un Balón de Oro de Leo.
Lionel Messi cerrará un ciclo glorioso que se extendió por más de veinte años con la selección nacional. En honor al rosarino, la jornada organizada por el Gobierno de Santa Fe, con invitación de la Municipalidad de Rosario, convoca a familias, vecinas, vecinos, grandes y chicos a despedir a la leyenda en un encuentro que combinará deporte y propuestas culturales.
Entre ellas, el programa Rutas del Arte del Ministerio de Cultura propondrá recorridos virtuales por museos de la provincia, en un festejo que contará también con intervenciones de magia, juegos y gastronomía. Todo con entrada libre y gratuita.
Museo del Deporte Santafesino
Fundado en 2019, el Museo del Deporte Santafesino, dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de Santa Fe, está ubicado en Ayacucho 4800, en el Parque Héroes de Malvinas de Rosario, a metros de la casa natal de Lionel Messi.
Convertido en una de las sedes operativas de los Juegos Suramericanos, en esta ocasión el Museo abrirá sus puertas desde las 16 hasta el final del partido entre Argentina y Benín, permitiendo recorrer sus dispositivos interactivos y descubrir las historias de grandes deportistas de la provincia y, por supuesto, Lionel Messi, cuya figura ocupa un lugar central en la institución.
Lindero al Parque Héroes de Malvinas, el edificio conecta con el exterior gracias a su pantalla gigante de 24 metros de largo por 14 de alto, de alta definición, que permitirá disfrutar a lo grande de la despedida del gran capitán.