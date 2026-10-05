La despedida de La Pulga

Lionel Messi y su último posteo: “Momentos especiales que sé que voy a extrañar”

El capitán albiceleste completó su última práctica antes del encuentro frente a Benín en el Monumental, donde disputará su partido de despedida de la Selección. En sus redes sociales, compartió fotos del entrenamiento y un emotivo mensaje de cara a una noche que promete ser histórica.