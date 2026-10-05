Este martes será el día del último encuentro de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina. De cara a una jornada que promete ser tan emotiva como inolvidable, la AFA confirmó el Line Up de shows que se desarrollarán desde las 17:30.
Este es el cronograma de los shows musicales para la despedida de Lionel Messi
El Line Up que animará el último encuentro de Leo con la Albiceleste tiene cumbia, cuarteto, folclore, rock y sorpresas. Todos los detalles.
#SelecciónMayor Con ustedes, el Line Up de una noche eterna 📋✔️ 🥹 Vamos a emocionarnos, pero también a cantar y bailar 🎶🪩 🗓 Martes 6 de octubre 📍 Estadio Monumental https://t.co/yvZhJDOfzr— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 5, 2026
Este martes será el último partido de Lionel Messi vistiendo la camiseta de la Selección Argentina. El astro argentino, que tomó la decisión tras el fallecimiento de su padre Jorge, tendrá un merecido homenaje cuando la Albiceleste reciba a Benín en el Monumental.
Con toda la emoción que conlleva ver al rosarino vistiendo por última vez la número 10 de nuestro país, el juego de este martes perdurará en la memoria del inconsciente colectivo.
Es por eso que todos sus compañeros de su máximo logro, la Copa del Mundo 2022, fueron invitados a ser de la jornada junto a sus familias para brindarle el último cariño a Lionel.
Y para estar a la altura de lo que conlleva esta despedida, la AFA dio a conocer este martes el Line Up de shows que tendrán lugar en Núñez comenzando dos horas y media antes del horario del encuentro como extendiéndose varios minutos después con múltiples artistas.
Line Up confirmado para la despedida de Lionel Messi
La jornada comenzará desde las 17:30 con show de Un Poco de Ruido junto a una banda en vivo.
Diez minutos más tarde saldrá a escena Sebastián Mendoza mientras que Román el Original lo hará a las 17:50 y Amar Azul cuando el reloj marque las 18.
A las 18:10 tocará Santi Cairo seguido de Q’ Locura a las 18:20 teniendo un show de 20 minutos de duración. A su término volverá Un Poco de Ruido con una animación de 20 minutos de duración.
Sobre las 19 estará Damas Gratis y luego, a la hora del encuentro, el himno argentino quedará a cargo de Fabio Santana.
En el entretiempo del juego ante Benín habrá un show de Gaspar Benegas y, al término del pleito ante los africanos, habrá una puesta en escena de drones y fuegos artificiales para darle paso a Soledad Pastorutti y luego Ulises Bueno.
Finalmente, el cierre de la jornada está anunciado para las 22:30 con un show sorpresa.