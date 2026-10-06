Lionel Messi recibió este martes el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires, una distinción que había sido aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la institución.
Lionel Messi recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires
La UBA entregó al capitán argentino su máximo título honorífico por su trayectoria, sus valores y su compromiso con la representación nacional, horas antes de su despedida en el Monumental.
La ceremonia se realizó en la previa del partido de despedida del capitán argentino con la Selección, programado para esta noche frente a Benín en el estadio Monumental.
El máximo reconocimiento de la UBA
La Universidad de Buenos Aires resolvió otorgarle su máximo título honorífico por considerar que su trayectoria representa valores que la institución busca promover.
En los fundamentos, la UBA destacó la “excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético” de Messi, además de su compromiso con la representación de la Argentina a lo largo de su carrera. UBA Universidad de Buenos Aires
La resolución también puso el foco en sus logros deportivos con la Selección, entre ellos el campeonato mundial obtenido en Qatar 2022. UBA Universidad de Buenos Aires
Una jornada cargada de homenajes
La distinción académica se produjo en una fecha especialmente significativa para Messi, que cerrará este martes su recorrido con la Selección argentina en territorio nacional.
La AFA organizó una serie de actividades bajo el lema “Gracias, Leo”, incluida una jornada especial en Ciudad Universitaria y el posterior amistoso ante Benín. AFA
La Universidad incluso dispuso el cese de actividades en Ciudad Universitaria durante todo el martes por el operativo de seguridad previsto en la zona del Monumental. UBA Universidad de Buenos Aires
Más de dos décadas con la Selección
Messi llega a su despedida como el futbolista con más partidos y el máximo goleador histórico de la Selección argentina.
Antes del encuentro de este martes acumulaba 207 presencias, 125 goles y 66 asistencias con la camiseta nacional. AFA
Su recorrido incluyó seis Mundiales, la conquista del Mundial Sub 20 de 2005, títulos de Copa América, la Finalissima y la Copa del Mundo de 2022. AFA
La despedida en el Monumental
Argentina enfrentará a Benín desde las 20 en una noche organizada como el último partido de Messi con la Selección en el país. AFA
La jornada tendrá distintos homenajes antes y después del encuentro, en el cierre de una etapa que comenzó en las selecciones juveniles y se extendió durante más de dos décadas.
La entrega del Doctorado Honoris Causa se incorporó así a la serie de reconocimientos previstos alrededor de su despedida.