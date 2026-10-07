“Por otra noche como esta doy mi vida”, cantó Soledad Pasttoruti para todos los tiempos. A capela, la oriunda de Arequito dejó su huella en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. El mismo tema se lo dedicó a Diego Maradona 20 años atrás.
La Sole, esa voz que unió a Maradona, Messi y a todos los argentinos
La oriunda de Arequito cantó “Brindis”, un tema que también le había dedicado a Diego Armando. Minutos de piel de gallina para los fanáticos en la cancha y los millones que lo vieron por TV.
“Tantos desiertos que crucé; Tantos atajos esquivé; Tantas batallas que pintaron mis heridas; Tantos incendios provoqué; Tantos fracasos me probé”, reza la letra de la canción compuesta por Afo Verde especialmente para La Sole.
Para en el centro del Monumental, a la vista de millones de argentinos la santafesina emocionó a todos, otra vez, con un sentido mensaje para Messi.
“Por regalarle la intuición al alma mía; Porque los días se nos van; Quiero cantar hasta el final; Por otra noche como esta doy mi vida”, la cantante mira a los ojos a Messi y él devuelve una sonrisa mezclada con lágrimas. En su momento, con un Brindis acorde a la situación.
Con su poncho representativo, alusivo a la Bandera Nacional, Pastorutti siguió su camino hasta quedar cerca del agasajado. “Y en esas noches de luna; Donde los recuerdos son puñal; Me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias”, el clímax fue total.
20 años después
Esos guiños de la vida, que trazan a personajes encomiables e ídolos populares también ocurrió en la despedida de Messi. Con “Brindis”, Pastorutti unió al 10 rosarino, a Maradona y a todos los argentinos.
¿Por qué? Ocurre que el 7 de octubre de 2006 la cantante celebró los primeros 10 años de su carrera en el Teatro Gran Rex y en medio del show, emergió desde la fosa hasta el escenario acompañada de Diego Maradona.
Fue entonces que La Sole comenzó a cantar “Brindis” mirándolo a los ojos mientras desarmaba parte de la letra original e improvisando versos que encajaran con la biografía de Maradona.
“Le habrá pasado al Diego también esto...”, lanzó Pastorutti y dirigiéndose al genial futbolista, entonó: “Tantas almohadas conocí, tantas pelotas me aprendí, que no me explico como juego todavía... Juntando heridas sigue creyendo en la gente y es que siempre va detrás de lo que siente / Unas veces muere, pero hoy no”.
La secuencia continuó con Maradona y ella aceptando un abrazo recordado por siempre. “Por otra noche con el Diego doy mi vida”, remató Soledad y le provocó una carcajada al Diez. Al finalizar la canción, le regaló un ramo de flores y agradeció la dedicatoria.
En un reportaje la santafesina recordó: “Cada vez que yo tocaba, él trataba de venir a verme. En mi debut en Buenos Aires, vino y bailé un chamamé. En 2006 me llamó Claudia Villafañe y me dijo que venía a verme con Diego”.
“Yo pedí dos ubicaciones buenas porque no quería que lo jodan. Terminó todo el show arriba del escenario. Después tuvo unas palabras muy lindas para mi hermana y para mí. Nos regaló una de esas noches que nunca vamos a olvidar. Era muy generoso en ese sentido”, sostuvo.
El poncho argento
Algo que sin dudas llamó la atención fue el poncho de La Sole. La Bandera de Argentina adaptada a la vestimenta típica de estas tierras.
Otra de las secuencias curiosas de la noche fue que el santafesino Agustín Giay intercambió el camperón de la Selección por el poncho a Soledad. El joven oriundo de San Carlos se llevó, además de estar en el partido con Messi, un grato recuerdo de la cantante.