La mezcla de emociones fue muy grande. Messi, quebrado en algún momento de su discurso, reconoció que “estoy hablando demasiado”. Fue risueño, porque la realidad es que nunca en su dilatada carrera, se destacó por su locuacidad. Siempre fue muy medido, meticuloso. Pero en su discurso final, tiró un palito inesperado para mucho. “Hay gente que le quiere hacer daño a la selección, que no quiere que le vaya bien. Hay que estar preparados. Y tener el grupo muy unido”, señaló el “10”.
Messi y un discurso con algo de Diego
En su discurso final, dijo que hay gente que le quiere hacer daño a la selección, que no la quiere ver bien. Y ratificó que “los compañeros que tuve a mi lado, sin dudarlo, dejaron todo por esta camiseta”.
En su despedida, Diego Armando Maradona, en la cancha de Boca, dijo que “el fútbol es el deporte más lindo y sano. Porque se equivoque uno, no puede pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha”, dijo Diego.
Messi, en el Monumental y en el día de su adiós a la selección, tuvo un discurso bastante similar: “Fue un desgaste muy grande el que hicimos en el Mundial, la peleamos y llegamos con lo justo a la final con España. Dimos todo lo que nos quedaba en el partido con Inglaterra. No pudimos ser campeones, estuvimos muy cerquita, pero no tengan dudas que los compañeros que tuve al lado, en estos últimos tiempos que fueron muy buenos y los que no lo fueron tanto, siempre dejaron todo por la camiseta”.
En el estadio, estuvo presente el Kily González, el ex técnico de Unión y actual del Inter de Miami, quien regresa en un chárter junto a Messi y De Paul para reintegrarse al plantel, porque volverán a jugar el sábado. El Kily estuvo presente en el último entrenamiento de la selección en el predio de Ezeiza.