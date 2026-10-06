El adiós de Messi a la Selección

… Y al final, lloramos todos

En la última función de gala del mejor jugador de la historia del fútbol argentino, Argentina le ganó a Benín 3 a 0 y Lionel Messi marcó un gol de penal. Fue una noche de alegrías, tristeza, sonrisas y lágrimas. “Es el día más triste de mi carrera porque le digo adiós a la selección”, dijo con mucha emoción.