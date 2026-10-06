El adiós del capitán en la selección

La emotiva despedida de Messi: “Jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar”

En una noche invadida por las lágrimas, los ovaciones y el afecto de todo el país, el astro rosarino le puso fin a su gloriosa etapa con la camiseta albiceleste. Tras el encuentro ante Benín en la cancha de River, el capitán tomó el micrófono, agradeció a sus compañeros y dejó frases cargadas de nostalgia al repasar más de dos décadas de historia en el equipo nacional.