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Reviví los goles del último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina

El capitán argentino tuvo su último baile este martes en el Monumental. Ya no habrá más apariciones oficiales del 10.

Partido despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina. Foto: Fernando NicolaPartido despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina. Foto: Fernando Nicola
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Y pasó el último baile. Lionel Messi finalizó este martes por la noche su paso con la Selección Argentina de fútbol.

Fue triunfo ante Benín por 3 a 0.

El encuentro se disputó desde las 20 horas de este 6 de octubre en el estadio Más Monumental de River Plate en la ciudad de Buenos Aires.

Reviví los goles

El primero de Argentina llegó a los 3 del segundo tiempo por intermedio del defensor Nicolás Otamendi.

El segundo de Argentina en los pies de Nicolás Páz a los 16 minutos del complemento.

Llegó el tercero y el gol esperado. Messi de penal marcó su último gol con la Selección Argentina para el delirio y la emoción de todos en el estadio.

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