El protocolo previo al silbatazo inicial del duelo ante Benín dejó una postal inolvidable en la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina. En el instante de la foto oficial y la elección de campo, el capitán albiceleste fue sorprendido por el volante visitante Sessi D'Almeida, quien ensayó unas palabras en español para hacerle entrega de una serie de recuerdos atípicos: una carta firmada por el plantel africano, una rosa y una estatuilla de profundo valor cultural.
El regalo que le dieron para Antonela Roccuzzo para “cuidar al Rey”
En la previa de su despedida con la Selección, el astro argentino recibió una serie de presentes inéditos por parte de la delegación africana en el tradicional sorteo de capitanes. Entre los obsequios se destacó la réplica de una figura histórica de Benín, destinada a su esposa Antonela Roccuzzo con una simbólica misión de protección.
La pieza entregada al rosarino es una reproducción en miniatura del Monumento a la Amazonía, la imponente obra de 30 metros de altura revestida en bronce que se erige en Cotonú, la ciudad más poblada de Benín. Inaugurada en 2022 y considerada la segunda escultura más alta del continente africano, la figura rinde tributo a las Agojie, el histórico cuerpo militar de mujeres que defendió al antiguo reino de Dahomey en el siglo XIX y que se convirtió en un ícono global de bravura.
El aspecto más emotivo del gesto radicó en el destinatario real del recuerdo. Los futbolistas de Benín aclararon que la escultura de la guerrera ancestral estaba pensada especialmente para Antonela Roccuzzo, asignándole el rol simbólico de ser la protectora encargada de custodiar la figura del capitán argentino en su nueva etapa.
De la ceremonia improvisada también participó Steve Mounié, referente y goleador del combinado beninés que milita en el Augsburgo alemán. Pese a encontrarse marginado por una lesión, el delantero viajó a Buenos Aires exclusivamente para estar presente en la jornada y posó junto a Messi sosteniendo una camiseta oficial del seleccionado africano, reeditando un cruce que ya había tenido antecedentes cuando ambos coincidieron en la Ligue 1 de Francia.