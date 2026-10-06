El último sorteo de Messi

El regalo que le dieron para Antonela Roccuzzo para “cuidar al Rey”

En la previa de su despedida con la Selección, el astro argentino recibió una serie de presentes inéditos por parte de la delegación africana en el tradicional sorteo de capitanes. Entre los obsequios se destacó la réplica de una figura histórica de Benín, destinada a su esposa Antonela Roccuzzo con una simbólica misión de protección.