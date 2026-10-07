Grupo Cali fue parte de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, aunque su presentación duró apenas un tema. La banda comenzó su show y luego fue retirada del escenario, en una situación que generó sorpresa entre los músicos y el público.
Grupo Cali tocó en la despedida de Messi y le cortaron el show: qué pasó
La banda alcanzó a interpretar un tema durante la despedida del capitán argentino y luego fue retirada del escenario. Sergio Torres agradeció la oportunidad de cerrar su show junto a Messi y calificó el momento como inolvidable.
Después de lo ocurrido, desde Grupo Cali difundieron un comunicado en sus redes sociales para explicar que la presentación no pudo desarrollarse como estaba prevista.
“Queremos aclarar que el show fue suspendido por causas de fuerza mayor, pero obviamente seguimos en el vestuario”, señalaron.
La banda pidió disculpas a quienes esperaban el espectáculo y explicó que había “mucha ilusión y ganas de que la presentación saliera bien”, pero que “cuestiones relacionadas con la organización” hicieron que no pudiera continuar como esperaban.
Desde Grupo Cali remarcaron además que esas circunstancias fueron ajenas a ellos y agradecieron la comprensión y el acompañamiento de sus seguidores.
El mensaje de Sergio Torres
Más allá de la interrupción, Sergio Torres destacó la posibilidad de haber sido parte de una jornada histórica para el fútbol argentino. En sus redes sociales compartió imágenes junto a Messi y agradeció la oportunidad de despedir al capitán.
“Gracias, Leo, por la oportunidad de cerrar mi show despidiéndote en tu último partido con la Selección Argentina. Un momento que voy a guardar para siempre en mi corazón”, escribió.
El cantante también agradeció a Messi por las alegrías que le dio al país y por haber llevado la bandera argentina “a lo más alto”.
“Nos regalaste sueños, emociones y un orgullo que nunca vamos a olvidar”, expresó Torres, antes de cerrar su mensaje con una dedicatoria al capitán: “¡Gracias, capitán, por tanto! Que Dios te bendiga siempre”.
Así, la participación de Grupo Cali quedó marcada por una presentación breve e interrumpida, pero también por el recuerdo de haber compartido escenario en una noche especial para Messi y la Selección Argentina.