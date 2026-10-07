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Video: el insólito trueque entre Agustín Giay y La Sole tras la despedida de Messi

El defensor le propuso a la cantante cambiar una prenda de la Albiceleste por el poncho que llevaba puesto y la escena quedó registrada por las cámaras.

El plantel compartió con Messi una noche especial frente a los hinchas. Crédito: REUTERS.El plantel compartió con Messi una noche especial frente a los hinchas. Crédito: REUTERS.
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Lionel Messi se despidió de la Selección argentina en un amistoso ante Benín que contó con invitados especiales y varios momentos emotivos. Entre ellos estuvo Soledad Pastorutti, quien le dedicó al capitán una interpretación de “Brindis” y luego quedó en el centro de una inesperada escena junto a uno de los futbolistas.

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El pedido inesperado de Giay

Después de cantar, La Sole permaneció en el círculo central junto al plantel mientras Messi hablaba ante los hinchas que se acercaron a despedirlo. En ese momento, Agustín Giay se acercó a la cantante para hacerle una propuesta que nadie esperaba.

El defensor surgido de San Lorenzo le pidió intercambiar el camperón de la Selección que llevaba puesto por el poncho que tenía la artista. La cantante aceptó y ambos concretaron el particular trueque.

El intercambio que sorprendió al plantel

Tras el acuerdo, Soledad Pastorutti se puso el camperón albiceleste que le entregó Giay. La situación generó risas entre los jugadores que se encontraban alrededor y quedó registrada por las cámaras.

Otros tiempos. Juventud y experiencia. Giay y Messi, hoy en la selección mayor. GentilezaAgustín Giay se acercó a Soledad Pastorutti durante la despedida de Lionel Messi.

El futbolista, que actualmente juega en Palmeiras, se quedó con el poncho que llevaba la cantante durante el homenaje.

El momento se volvió viral

La escena entre Giay y La Sole fue registrada en video y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. El intercambio se convirtió así en uno de los momentos más curiosos de la noche en la que Messi recibió la despedida de los hinchas.

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