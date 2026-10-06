Lionel Andrés Messi se retiró este martes de la Selección Argentina de fútbol tras 21 años de presencia con la albiceleste.
Cuáles fueron las estadísticas de Lionel Messi con la Selección Argentina
El astro argentino jugó este martes su último partido con la albiceleste. Un recorrido marcado de goles, asistencias y títulos que aparecieron sobre el final.
Messi jugó ante Benín, con triunfo por X a X, el último partido como jugador de la selección absoluta de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El ahora ex capitán argentino deja atrás una enorme carrera marcada de goles, asistencias y títulos que aparecieron sobre el final.
Estadísticas de Messi con la Selección
Lionel Messi sumó con la Selección Argentina absoluta un total de 208 partidos disputados, en los cuales ha marcado 126 goles y repartido 66 asistencias, registrando un promedio de 0,60 anotaciones por encuentro.
Estos números lo posicionan como el máximo goleador histórico, el máximo asistidor y el futbolista con mayor cantidad de partidos jugados en la historia del seleccionado albiceleste.
En el desglose por competencias internacionales, Messi acumula 21 goles y 12 asistencias en 34 partidos disputados en la Copa Mundial de la FIFA. En la Copa América suma 14 tantos y 18 pases de gol a lo largo de 39 encuentros.
En las Eliminatorias Sudamericanas contabiliza 36 goles y 15 asistencias en 72 juegos, mientras que en encuentros amistosos suma 54 goles y 20 asistencias en 61 apariciones. A esto se suma su actuación en la Finalissima 2022 frente a Italia, donde brindó 2 asistencias en un único partido.
A nivel de palmarés con la selección mayor, el capitán argentino ostenta cuatro títulos: la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, dos Copas América (Brasil 2021 y Estados Unidos 2024) y la Finalissima 2022. En sus etapas juveniles cosechó además la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 con el equipo Sub-23 y el Mundial Sub-20 de Países Bajos en 2005.
Otro motes
Entre sus hitos individuales más representativos sobresale ser el jugador con más partidos disputados en la historia de los Mundiales (34) y el máximo artillero argentino en esa competencia.
Es también el líder histórico de goles en Eliminatorias CONMEBOL (36), el futbolista con más presencias y asistencias en la historia de la Copa América, y suma 11 tripletes convertidos vistiendo la camiseta nacional.