El Litoral en la despedida de Messi

El día que un pueblo, emocionado, le dice adiós al hombre que lo hizo feliz

Fue la convocatoria más multitudinaria en torno a un estadio de fútbol en la Argentina. Algo más de 80.000, con la suerte de tener una entrada. Otro tanto –y algunos más también- sin entrada pero para disfrutar de la fiesta. Y aparte, un fan fest. Histórico.