“El mundo te agradece”

El emocionante mensaje de Neymar a Messi en el día de su despedida de la Selección

Con dos imágenes que resumen buena parte de su historia juntos —entre ellas, el inolvidable abrazo en el Maracaná tras la consagración de Argentina en la Copa América 2021—, el brasileño le dedicó unas palabras a Messi en una jornada cargada de emoción.