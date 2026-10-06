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“El mundo te agradece”

El emocionante mensaje de Neymar a Messi en el día de su despedida de la Selección

Con dos imágenes que resumen buena parte de su historia juntos —entre ellas, el inolvidable abrazo en el Maracaná tras la consagración de Argentina en la Copa América 2021—, el brasileño le dedicó unas palabras a Messi en una jornada cargada de emoción.

Una de las fotos de la publicación del futbolista brasileño.Una de las fotos de la publicación del futbolista brasileño.
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La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina tuvo un mensaje especial desde Brasil. Neymar, uno de sus grandes amigos y excompañeros, publicó una emotiva carta en sus redes sociales para homenajear al capitán argentino.

Con dos imágenes que resumen buena parte de su historia juntos —entre ellas, el inolvidable abrazo en el Maracaná tras la consagración de Argentina en la Copa América 2021—, el brasileño le dedicó unas palabras a Messi en una jornada cargada de emoción.

FILE PHOTO: Soccer Football - Copa America 2021 - Final - Brazil v Argentina - Estadio Maracana, Rio de Janeiro, Brazil - July 10, 2021 Brazil's Neymar and Argentina's Lionel Messi after the match REUTERS/Ricardo Moraes/File PhotoCon dos imágenes que resumen buena parte de su historia juntos.

“Quienes aman el fútbol te han disfrutado a lo largo de estos años. Hoy es tu último partido con la camiseta de tu selección, de tu país, y espero que disfrutes de cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz”, escribió Neymar.

El agradecimiento del fútbol mundial

Pero el mensaje fue todavía más profundo: “No solo Argentina te da las gracias, el mundo te agradece todo lo que has aportado al fútbol”.

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Y cerró con una frase que refleja la relación que construyeron durante más de una década: “Gracias por hacer que ame aún más el fútbol; ha sido un honor haber jugado contra ti y, más aún, haber hecho historia a tu lado. GRACIAS”.

Messi y Neymar fueron compañeros en Barcelona y París Saint-Germain, donde compartieron vestuario también con Luis Suárez y formaron parte de una de las sociedades más recordadas del fútbol mundial.

Una amistad que superó rivalidades

La amistad entre ambos sobrevivió a los años, los títulos y también a los enfrentamientos entre Argentina y Brasil. Ahora, Neymar eligió estar presente con un mensaje para acompañar a Messi en uno de los momentos más emotivos de su carrera con la camiseta argentina.

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