Alejandro “Papu” Gómez siguió la despedida de Lionel Messi desde un lugar particular. Lejos del Monumental y de sus antiguos compañeros, el volante campeón del mundo formó parte de la transmisión de una cadena de televisión de Kuwait.
Papu Gómez comparó a Messi con Einstein y Da Vinci
El campeón del mundo analizó por TV la despedida del capitán argentino ante Benín y destacó su capacidad para leer el juego: “Procesa todo a otra velocidad”.
Durante el análisis del triunfo 3-0 de Argentina ante Benín, el futbolista de 38 años dedicó varios elogios al capitán y buscó explicar qué distingue su manera de entender el juego.
La comparación que llamó la atención
El momento más destacado llegó cuando Gómez habló sobre la inteligencia táctica de Messi y la comparó con la de dos figuras universales.
Para explicar su lectura del juego, mencionó a Albert Einstein y Leonardo Da Vinci y sostuvo que el rosarino procesa las jugadas con una velocidad distinta a la de la mayoría.
Según su análisis, esa capacidad hace que Messi pueda anticipar situaciones y ejecutar movimientos como si el partido transcurriera a otro ritmo.
Una predicción que se cumplió
El Papu también se animó a anticipar qué podía ocurrir durante el segundo tiempo del encuentro.
En el entretiempo aseguró que Messi no dejaría el campo sin convertir un gol en su última presentación con la Selección argentina.
La predicción terminó cumpliéndose: el capitán marcó de penal el 3-0 definitivo y completó los 90 minutos.
Dos asistencias y un gol en la despedida
Además del tanto que cerró el resultado, Messi participó de manera directa en los otros goles de la noche con dos asistencias.
Argentina había encontrado dificultades para romper el empate durante la primera parte, pero logró establecer diferencias después del descanso.
La actuación del capitán terminó siendo uno de los ejes centrales de la transmisión internacional en la que participó Gómez.
El nuevo rol del Papu
El exjugador de Atalanta, Sevilla y San Lorenzo recientemente cerró un ciclo de 16 temporadas en el fútbol europeo para continuar su carrera en Medio Oriente.
Su presencia en la televisión kuwaití le permitió seguir desde otra función el último partido de Messi con la camiseta argentina.
Gómez había compartido plantel con el rosarino durante el ciclo de Lionel Scaloni y fue parte del equipo que conquistó el Mundial de Qatar 2022.