El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuó este martes 20 de octubre con los alegatos de cierre de las defensas del psicólogo Carlos Díaz y de la psiquiatra Agustina Cosachov, dos de los profesionales imputados en la causa. Ambos equipos jurídicos solicitaron la absolución de sus representados y cuestionaron los argumentos de las partes acusadoras.
Juicio por la muerte de Maradona: pidieron la absolución de Agustina Cosachov y Carlos Díaz
Durante la audiencia de este martes, las defensas de la psiquiatra y del psicólogo cuestionaron las acusaciones y reclamaron que sus clientes sean absueltos. El abogado de Cosachov apuntó contra Swiss Medical y defendió el tratamiento farmacológico que recibió el exfutbolista.
La audiencia se desarrolló en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, donde los abogados expusieron sus conclusiones sobre la actuación de los profesionales durante los últimos días de vida del exfutbolista, fallecido el 25 de noviembre de 2020.
La defensa de Agustina Cosachov apuntó contra Swiss Medical
El abogado Vadim Mischanchuk, defensor de la psiquiatra, pidió la absolución de su clienta al sostener que no se acreditó su responsabilidad en la muerte de Maradona. Durante su exposición, cuestionó reiteradamente el accionar de Swiss Medical, la empresa de medicina prepaga que participó en la organización de los cuidados domiciliarios del exjugador.
“Para condenar a una persona se necesita certeza”, afirmó el letrado, quien consideró que los acusadores no lograron demostrar la culpabilidad, la impericia o la negligencia de Cosachov.
Mischanchuk también rechazó que la médica hubiera actuado con indiferencia frente al estado de salud del paciente. Según su planteo, la prepaga habría obstaculizado decisiones vinculadas con la atención domiciliaria y limitado la comunicación entre integrantes del equipo de salud.
En ese sentido, exhibió conversaciones y audios relacionados con la organización de los cuidados de Maradona en el barrio privado San Andrés, en Benavídez. También cuestionó la intervención de Nancy Edith Forlini, jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, quien está imputada en la misma causa.
El defensor sostuvo que la empresa habría dificultado la implementación de medidas de atención y llegó a acusarla de entorpecer el proceso de asistencia del exfutbolista.
Qué dijo sobre la medicación y las causas de la muerte de Maradona
Otro de los ejes del alegato fue el tratamiento farmacológico que recibió Maradona durante sus últimos días. Mischanchuk defendió las indicaciones de Cosachov y afirmó que las dosis suministradas eran adecuadas.
El abogado también se refirió a los resultados de la autopsia y señaló que no se detectaron alcohol ni drogas de abuso, aunque sí los medicamentos administrados al exjugador. A partir de esos elementos, sostuvo que las conclusiones de distintos especialistas respaldaban el plan farmacológico.
Respecto de la causa de la muerte, el letrado afirmó que Maradona falleció como consecuencia de un evento cardíaco, al que vinculó con una arritmia. Además, remarcó que su clienta había visto al exfutbolista por última vez el 18 de noviembre de 2020, una semana antes de su fallecimiento.
Mischanchuk también cuestionó que se responsabilizara a Cosachov por no haber indicado un diurético. “No está probado que con un diurético le salvaba la vida a Maradona”, sostuvo durante su exposición.
Al finalizar los alegatos, los abogados Martín Etchart y Marcelo Rodríguez Jordán también solicitaron la absolución de la psiquiatra por la acusación de falsedad ideológica. De manera subsidiaria, plantearon la prescripción de ese delito. Además, pidieron que no se le impusiera una inhabilitación para ejercer la medicina.
Carlos Díaz también pidió ser absuelto
Durante la primera parte de la jornada, el abogado Diego Olmedo expuso los argumentos en defensa de Carlos Díaz, el psicólogo especializado en adicciones que también está acusado en el expediente.
El letrado sostuvo que su cliente no tenía a su cargo las cuestiones clínicas de Maradona y que su función estaba orientada al tratamiento de sus adicciones. En esa línea, negó que Díaz hubiera organizado un supuesto aislamiento del exfutbolista respecto de su familia.
Olmedo también rechazó que el psicólogo hubiera apartado a los acompañantes terapéuticos que asistían a Maradona en la vivienda de San Andrés. Para respaldar su planteo, repasó conversaciones y testimonios vinculados con la atención del paciente.
“Vamos a probar acá que Díaz es inocente”, había afirmado el defensor al comienzo de su exposición. También cuestionó la presión mediática sobre el proceso judicial y sostuvo que las acusaciones debían evaluarse a partir de las pruebas incorporadas al juicio.
Por su parte, Luciano Zorrilla, otro de los abogados de Díaz, sostuvo que no existían elementos suficientes para responsabilizar al psicólogo por la muerte del exfutbolista.
Cómo sigue el juicio por la muerte de Maradona
La etapa de alegatos de las defensas continuará durante los próximos días. Según el cronograma informado en la audiencia, este miércoles será el turno de Francisco Oneto, abogado del neurocirujano Leopoldo Luque, y de Nicolás D'Albora, defensor de Nancy Edith Forlini.
El jueves, en tanto, expondrán los representantes legales del enfermero Ricardo Omar Almirón y del coordinador de Enfermería Mariano Perroni.
Hasta el momento, el médico clínico Pedro Di Spagna es el único acusado que obtuvo una solicitud de absolución que deberá ser formalizada por el tribunal al momento de dictar la resolución correspondiente, de acuerdo con la información difundida durante la jornada.
El proceso busca determinar las eventuales responsabilidades penales de los profesionales que participaron en la atención de Maradona durante sus últimos días. Las afirmaciones formuladas por las defensas forman parte de sus alegatos y deberán ser evaluadas por los jueces al momento de resolver la causa.
Con inforamación de NA