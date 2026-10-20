Tribunal de San Isidro

Juicio por la muerte de Maradona: pidieron la absolución de Agustina Cosachov y Carlos Díaz

Durante la audiencia de este martes, las defensas de la psiquiatra y del psicólogo cuestionaron las acusaciones y reclamaron que sus clientes sean absueltos. El abogado de Cosachov apuntó contra Swiss Medical y defendió el tratamiento farmacológico que recibió el exfutbolista.