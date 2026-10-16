Dalma Maradona volvió a hablar públicamente sobre su padre, Diego Armando Maradona, y recordó algunas conversaciones que mantuvieron sobre la relación del exfutbolista con sus hijos.
“Jamás fue su sueño”: Dalma desmintió que Diego Maradona quisiera reunir a todos sus hijos
Durante una entrevista en el programa Amanece que no es poco, de Olga, la actriz desmintió que el deseo del Diez fuera juntar a todos sus hijos en un mismo lugar y explicó cómo reaccionaba cuando le preguntaban por los vínculos familiares.
La charla se produjo en medio del juicio por la muerte del exfutbolista y de la tensión que atraviesa la familia tras la decisión de Jana Maradona de solicitar la absolución del psicólogo Carlos Díaz, uno de los imputados en la causa.
Consultada por La Negra Vernaci sobre su relación con sus hermanos, entre ellos Jana y Diego Maradona Jr., Dalma aclaró que hablaría desde su propia experiencia y recordó que, durante su infancia, las preguntas sobre la existencia de otros hijos de su padre no obtenían respuestas claras.
“Yo voy a hablar por mí. Lo que sucedió siempre fue que cada vez que nosotras queríamos hablar del tema con él, él negaba todo. Nosotras cuando éramos chicas, no sabía cómo era. Mi mamá nos dijo que ella habló del tema y también se lo negaba”, relató.
La actriz explicó que esa actitud se mantuvo durante un tiempo, hasta que Diego decidió reconocer a sus otros hijos. “Con Verónica no porque era su pareja, pero siempre fue ‘no, no, no’. Después, cuando él dice que los quiere reconocer, bueno. Pero tampoco se hablaba mucho del tema”, señaló.
¿Era su sueño de reunir a todos sus hijos?
Uno de los momentos más destacados de la entrevista llegó cuando Dalma se refirió a una versión que circuló durante años: que Maradona deseaba reunir a todos sus hijos en una misma mesa.
La actriz fue contundente al desmentir esa interpretación y aclaró que su padre nunca le había planteado ese deseo como un objetivo personal. “Lo que siempre me da mucha risa cuando dicen ‘no hicieron la reunión de los cinco, que era el sueño de tu papá’. Jamás me dijo que era un sueño. No es que me lo pidió y dije que no. Nunca fue un sueño”, afirmó.
De esta manera, Dalma cuestionó una idea instalada en torno a la vida familiar del exfutbolista y remarcó que, al menos en las conversaciones que mantuvo con él, nunca escuchó que expresara ese anhelo.
La interna con Jana en medio del juicio
Además de recordar aspectos de la relación con su padre, Dalma se refirió al conflicto con Jana, que se profundizó después de que su hermana solicitara la absolución del psicólogo Carlos Díaz en el juicio por la muerte de Maradona.
La actriz aseguró que la decisión la tomó por sorpresa, ya que, según explicó, entre los hermanos existía un entendimiento para mantener una postura coordinada en la causa, aunque cada uno contara con su propio representante legal.
“Entre los hermanos teníamos una relación cordial, cada uno tiene su abogado, pero decidimos que íbamos a ir alineados. Lo de Jana fue una sorpresa”, sostuvo.
Dalma también rechazó las versiones que señalaban que el enfrentamiento había sido provocado para generar repercusión mediática. “Ahora están diciendo que hace diez días nosotras sabíamos esto y no es verdad. Uno de los abogados que alegó dijo que estábamos buscando el bombazo mediático con ella”, explicó.
Además, manifestó su desconcierto por la decisión de Jana y contó que no habían vuelto a hablar después del episodio. “Ese día nos vimos y nos saludamos, no sé por qué no me lo avisó. No sé por qué Jana hizo eso, después del martes no hablé más con ella”, expresó.
La actriz insistió en que su reacción no respondía a una cuestión personal contra su hermana, sino a las posibles consecuencias que la decisión pudiera tener en el desarrollo del proceso judicial.
Los recuerdos de los últimos días de Diego Maradona
Durante la entrevista, Dalma también reconstruyó algunos episodios de los últimos días de su padre y cuestionó el manejo de su tratamiento durante la internación domiciliaria en una vivienda de Tigre.
Según su relato, Carlos Díaz les había pedido a los familiares que respetaran el tratamiento y evitaran las visitas. La actriz sostuvo que esa situación dificultó el contacto con el exfutbolista y les impidió conocer de cerca las condiciones en las que se encontraba.
“Él nos pidió que no lo visitemos para no ver las condiciones en las que estaba. Un día antes de la muerte, Gianinna le mandó un mensaje a Díaz preguntándole por qué no nos dejaba ir”, recordó.
Dalma describió a su padre como una persona vulnerable durante aquella etapa y afirmó que, en determinados momentos, no estaba en condiciones de mantener una conversación con normalidad. “Mi papá estaba en un estado en el que no entendía, gran parte del tiempo estaba dopado”, aseguró.
También denunció dificultades para comunicarse con él y entrar en la vivienda. “Estaba mal medicado y si me llamaba y podíamos hablar, él me decía que vaya y ahí no me podían decir nada, pero después lo empezaron a medicar, no entendía nada y le apagaban el celular”, manifestó.
La actriz agregó que, pese a sus intentos, nunca logró ingresar a la casa durante ese período. Incluso recordó una ocasión en la que fue acompañada por su hija Roma y tuvo que esperar durante una hora en la entrada del predio para que les permitieran pasar.
Sus declaraciones volvieron a poner el foco en las circunstancias que rodearon los últimos días de Maradona, mientras el juicio busca determinar las responsabilidades por su muerte. En paralelo, las diferencias entre sus hijas sumaron un nuevo capítulo a una disputa familiar que permanece bajo la atención pública.