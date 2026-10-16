Contundente

“Jamás fue su sueño”: Dalma desmintió que Diego Maradona quisiera reunir a todos sus hijos

Durante una entrevista en el programa Amanece que no es poco, de Olga, la actriz desmintió que el deseo del Diez fuera juntar a todos sus hijos en un mismo lugar y explicó cómo reaccionaba cuando le preguntaban por los vínculos familiares.