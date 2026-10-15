Dalma Maradona volvió a cuestionar públicamente a su hermana Jana luego de que el abogado de la joven solicitara la absolución del psicólogo Carlos Díaz, uno de los acusados en el juicio por la muerte de Diego Maradona.
"Inentendible": Dalma Maradona volvió a cruzar a Jana por una decisión en el juicio
La hija de Diego cuestionó que su hermana solicitara la absolución del psicólogo Carlos Díaz y recordó una indicación que el profesional les había dado durante la internación domiciliaria del exfutbolista.
A través de una historia de Instagram, la hija del exfutbolista manifestó su desacuerdo con esa postura y recordó que, durante la internación domiciliaria de su padre en una casa de Tigre, el profesional les había indicado a las hijas que dejaran de visitarlo.
El mensaje
"Solo aclarar que ayer me refería a Jana, que decidió con su abogado pedir la absolución del psicólogo Carlos Díaz. ¡INENTENDIBLE POR DONDE SE LO MIRE!", escribió Dalma en sus redes sociales.
En la misma publicación, explicó los motivos de su cuestionamiento y apuntó contra una indicación que, según recordó, el psicólogo les había dado a ella, a Jana, a Gianinna y a Verónica Ojeda durante la internación de Diego.
"Justamente fue Díaz el que le dijo a ella, a Giani, a Verónica y a mí que teníamos que dejar de visitar a mi papá y dejarlo tranquilo porque era parte de respetar su tratamiento", agregó.
Las diferencias entre las querellas
La reacción de Dalma se produjo luego de que, durante las jornadas de alegatos del juicio, quedaran expuestas distintas posturas entre las querellas sobre la responsabilidad del psicólogo en la muerte del exfutbolista.
El martes, Félix L'Infante, abogado de Jana Maradona, pidió la absolución de Díaz. Al día siguiente, Pablo Jurado, representante de las hermanas de Diego, también sostuvo que no correspondía formular cargos contra el profesional.
Jurado argumentó que, por su formación, Díaz podía advertir síntomas del paciente, pero no estaba capacitado para evaluar la gravedad de su cuadro clínico. L'Infante, por su parte, sostuvo que, aunque el psicólogo intervenía en distintos aspectos de la vida de Maradona, tenía escasa capacidad de decisión sobre las cuestiones médicas.
La postura de Dalma y Gianinna
La posición de la querella que representan Dalma y Gianinna Maradona fue diferente. Durante su alegato, Fabián Améndola, integrante del equipo de Fernando Burlando, cuestionó el accionar de Díaz y le atribuyó un papel en las decisiones vinculadas con la atención de Diego durante su internación domiciliaria.
"Díaz propuso limitar los controles de enfermería a la medicación, y fue quien dispuso que las hijas no puedan concurrir a visitar a su padre", afirmó Améndola ante el tribunal.
En función de esos cuestionamientos, la querella solicitó una condena de cinco años de prisión para el psicólogo por homicidio culposo, además de diez años de inhabilitación profesional.
Un nuevo cruce en medio del proceso judicial
Las declaraciones de Dalma volvieron a poner de manifiesto las diferencias entre las posturas adoptadas por las partes en el juicio por la muerte de Maradona.
Mientras los abogados de Jana y de las hermanas del exfutbolista pidieron la absolución de Díaz, la querella de Dalma y Gianinna reclamó una condena para el profesional por su presunta responsabilidad en los hechos investigados.