El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este martes con los alegatos de los abogados del psicólogo Carlos Díaz y la psiquiatra Agustina Cosachov, dos de los acusados por el presunto homicidio simple con dolo eventual del exfutbolista. Las defensas expondrán sus argumentos ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, luego de que las distintas partes solicitaran penas de prisión o absoluciones.
Caso Maradona: Díaz y Cosachov salen a defenderse para evitar la cárcel
Los abogados de los dos profesionales expondrán sus argumentos ante el tribunal, luego de que la Fiscalía y los representantes de la familia solicitaran distintas penas de prisión por la muerte del exfutbolista.
Según informaron fuentes vinculadas a la investigación a la Agencia Noticias Argentinas, el primero en presentar sus conclusiones será Diego Olmedo, representante legal de Díaz. Más tarde, será el turno de Vadim Mischanchuk, abogado de Cosachov.
Díaz buscará desvincularse
El psicólogo, especialista en adicciones, tendrá su defensa a cargo de Diego Olmedo, quien buscará sostener que la actuación de su representado no tuvo incidencia en el fallecimiento de Maradona.
Entre los argumentos que se espera que presente figura la ausencia de drogas de abuso y alcohol en los resultados de la autopsia. La defensa buscará respaldar así su postura sobre la responsabilidad que se le atribuye a Díaz en el caso.
En cuanto a las penas solicitadas, los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari pidieron cinco años de prisión por homicidio culposo. Fernando Burlando reclamó una pena similar, mientras que Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando, solicitó 12 años de cárcel por homicidio simple con dolo eventual.
Por otro lado, Félix Linfante, representante de Jana, y Pablo Jurado, asesor jurídico de las hermanas del exfutbolista, pidieron la absolución de Díaz por el beneficio de la duda. Este planteo generó malestar en Dalma y Gianinna Maradona.
Cosachov defenderá el tratamiento
Después de la exposición de Olmedo, Vadim Mischanchuk presentará los alegatos en representación de la psiquiatra Agustina Cosachov. El abogado defenderá el plan farmacológico que la médica brindó a Maradona durante su atención.
Los pedidos de condena contra Cosachov también difieren entre las partes. El Ministerio Público Fiscal solicitó ocho años de prisión, mientras que Diego Junior pidió 10 años y Mario Baudry reclamó 14 años de cárcel.
Por su parte, Fernando Burlando solicitó una pena de 10 años de prisión. Félix Linfante y Pablo Jurado requirieron ocho años cada uno.
La psiquiatra está acusada de homicidio simple con dolo eventual, al igual que Díaz. Durante esta jornada, su defensor expondrá los argumentos con los que buscará rebatir las imputaciones y los planteos de las partes acusadoras.
Cómo seguirán los alegatos
La presentación de las defensas continuará el miércoles con Francisco Oneto, abogado del neurocirujano Leopoldo Luque, y Nicolás D'Albora, representante legal de Nancy Edith Forlini, quien se desempeñaba como jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical.
El jueves será el turno de los abogados del enfermero Ricardo Omar Almirón y del coordinador de Enfermería Mariano Perroni, quienes cerrarán las exposiciones previstas para esas jornadas.
De esta manera, el proceso avanzará con los argumentos de los profesionales que aún deben responder por las acusaciones vinculadas con la muerte del exfutbolista.
El único absuelto
Hasta ahora, el único acusado absuelto es el médico clínico Pedro Di Spagna. Sin embargo, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón deberán formalizar esa decisión al momento de dictar la resolución correspondiente.
Mientras tanto, las defensas de los demás imputados continúan con sus presentaciones, en una etapa central del juicio que busca determinar las responsabilidades penales por la muerte de Diego Armando Maradona.